La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner obtuvo una resolución favorable de la Justicia previsional, que ordenó a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) suspender el descuento del 20% que venía aplicando sobre la pensión de privilegio que percibe por el fallecimiento de su esposo, el expresidente Néstor Kirchner. La medida significa que podrá recibir aproximadamente 3,2 millones de pesos adicionales cada mes.

La decisión fue adoptada por la jueza federal Karina Alonso Candis, titular del Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 1, quien intimó al organismo previsional a interrumpir la retención dentro de un plazo de diez días.

El beneficio había sido restituido provisoriamente mediante una medida cautelar dictada en febrero de este año, después de que el Gobierno nacional resolviera suspender las asignaciones de privilegio que percibía la exmandataria.

Una pensión superior a los 16 millones de pesos

Según los datos correspondientes a agosto de 2026, cuando Cristina Kirchner comenzó nuevamente a percibir la prestación, el monto bruto mensual ascendía a $16.090.877.

De esa cifra, la ANSES descontaba aproximadamente $3.218.175, equivalentes al 20%, con el argumento de recuperar fondos que el organismo consideraba percibidos indebidamente.

Con la nueva decisión judicial, esa retención deberá quedar sin efecto.

Esto no significa que la expresidenta cobrará íntegramente el monto bruto de su pensión, ya que continúan correspondiendo otras deducciones legales, entre ellas las vinculadas con la obra social y el Impuesto a las Ganancias.

¿Por qué la Justicia ordenó suspender el descuento?

La magistrada consideró que la ANSES no estaba habilitada para aplicar unilateralmente esa retención sobre una prestación cuyo pago había sido restablecido por orden judicial.

En particular, señaló que la medida cautelar que dispuso la restitución de la pensión no autorizaba ningún descuento del 20%.

Además, interpretó que la resolución administrativa utilizada por el organismo previsional contemplaba la posibilidad de iniciar acciones legales para recuperar fondos, pero no establecía una autorización específica para descontarlos directamente del haber mensual.

Por ese motivo, dispuso que la ANSES deje de practicar la retención y acredite el cumplimiento de la orden judicial.

¿Por qué le habían quitado las jubilaciones de privilegio?

En noviembre de 2024, el Gobierno de Javier Milei resolvió dar de baja las dos asignaciones especiales que percibía Cristina Kirchner.

Una correspondía a su condición de expresidenta de la Nación y la otra a la pensión derivada del fallecimiento de Néstor Kirchner.

La decisión del Poder Ejecutivo se produjo después de la confirmación de la condena en la causa Vialidad, por la cual la exmandataria recibió una pena de seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

Posteriormente, la defensa de Cristina Kirchner acudió a la Justicia para reclamar la restitución de los beneficios.

En febrero de 2026, la Cámara Federal de la Seguridad Social ordenó restablecer provisionalmente la pensión por viudez, medida que comenzó a ejecutarse en agosto.

La discusión judicial todavía no terminó

Es importante señalar que el nuevo fallo no resuelve definitivamente si Cristina Kirchner tiene derecho a continuar percibiendo esta pensión de privilegio.

El pago se mantiene mediante una medida cautelar mientras continúa el proceso judicial de fondo.

Por otra parte, la ANSES y el Ministerio Público Fiscal presentaron recursos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para cuestionar la restitución del beneficio.

La resolución conocida este miércoles se limita específicamente a la retención del 20% que venía efectuando el organismo previsional.