La provincia de Buenos Aires inicia este viernes 20 de noviembre con condiciones meteorológicas variables, probabilidad de lluvias y tormentas en diferentes regiones.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este viernes una jornada marcada por la inestabilidad, especialmente en sectores del centro, este y sudeste bonaerense, donde podrían registrarse chaparrones y tormentas de variada intensidad.

Rige una alerta amarilla por tormentas para distintas zonas de la Provincia, con posibilidad de lluvias abundantes en períodos cortos, actividad eléctrica, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo. En las áreas alcanzadas por el aviso, los acumulados podrían ubicarse entre 30 y 70 milímetros, con valores superiores de manera localizada.

Las temperaturas presentarán diferencias según la región. En el sudeste se esperan máximas cercanas a los 21 y 23 grados, mientras que en sectores del interior provincial podrían alcanzar los 24 a 26 grados.

¿Cómo estará el tiempo durante el fin de semana largo?

Sábado 21: Se prevé una mejoría de las condiciones meteorológicas en buena parte del territorio bonaerense, con períodos de sol, nubosidad variable y temperaturas agradables. Las máximas tenderán a recuperarse, aunque persistirá la presencia de nubes.

Domingo 22: El pronóstico presenta algunas diferencias regionales. En sectores del este y de la Costa Atlántica podrían regresar los chaparrones y algunas tormentas aisladas. En otras zonas se esperan períodos de sol y temperaturas templadas a cálidas.

Lunes 23: Será una de las jornadas más favorables del descanso prolongado, con menor probabilidad de precipitaciones en gran parte de la Provincia y un nuevo ascenso térmico. En diversos sectores las máximas podrían acercarse a los 28 grados, ofreciendo mejores condiciones para actividades al aire libre.

¿Por qué hay un fin de semana largo?

Este viernes 20 de noviembre se conmemora el Día de la Soberanía Nacional, en recuerdo de la Batalla de la Vuelta de Obligado de 1845.

Sin embargo, este año el feriado nacional fue trasladado al lunes 23 de noviembre, por lo que el descanso se extenderá durante tres días, desde el sábado 21 hasta el lunes 23 inclusive.

Se espera que numerosos bonaerenses aprovechen estas jornadas para realizar escapadas, especialmente hacia los destinos de la Costa Atlántica y localidades turísticas del interior provincial.

En síntesis, el viernes será la jornada de mayor atención por las tormentas, el sábado comenzará una mejoría, el domingo podría presentar nuevas lluvias en algunas regiones y el lunes feriado ofrecería condiciones más favorables para disfrutar al aire libre.