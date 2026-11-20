Las lluvias abundantes pueden mejorar las perspectivas de una campaña agrícola, pero también representan un desafío que suele pasar inadvertido: el agua que escurre sobre los lotes puede llevarse parte de la capa más fértil del suelo. En la provincia de Buenos Aires, ese riesgo adquiere especial relevancia frente al fenómeno El Niño y a la posibilidad de precipitaciones intensas durante los próximos meses.

Un estudio difundido este viernes 20 de noviembre por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) puso números a ese problema. Los investigadores compararon escenarios históricos de lluvias y analizaron cómo cambiaría la erosión en distintas regiones bonaerenses, con resultados particularmente significativos para las zonas serranas y los terrenos con pendiente.

El trabajo no anuncia que esas pérdidas ya se hayan producido ni constituye un pronóstico exacto de la campaña 2026/27. Se trata de una simulación que permite anticipar dónde conviene reforzar las medidas de conservación y qué prácticas pueden reducir el impacto.

Cuánto suelo podría perder Buenos Aires en un año de El Niño fuerte

De acuerdo con el informe oficial del INTA, un escenario de lluvias comparable al evento muy fuerte de 1997/98 elevaría la pérdida estimada de suelo por erosión hídrica de 45 a 66 millones de toneladas anuales en territorio bonaerense. La diferencia equivale a un incremento del 46%.

En un escenario de El Niño débil a moderado, la estimación alcanzaría los 59 millones de toneladas, alrededor de un 30% más que en la situación neutra. Para llegar a estas cifras se combinaron registros de precipitaciones, mapas de suelos, relieve y cobertura agrícola mediante un modelo internacional de erosión.

La comparación resulta importante porque una mayor disponibilidad de agua no siempre significa un beneficio neto: si las lluvias caen con mucha intensidad sobre terrenos desprotegidos, pueden arrastrar partículas de suelo que tardaron muchísimo tiempo en formarse.

Tandilia, Ventania y la Pampa Ondulada, entre las áreas más expuestas

El informe identificó los mayores aumentos del riesgo en Tandilia, Ventania y la Pampa Ondulada, tres regiones con características topográficas que favorecen el escurrimiento superficial. No significa que todas las localidades de esas zonas vayan a sufrir daños, sino que sus pendientes y condiciones de suelo requieren especial atención.

En el escenario de El Niño muy fuerte, la superficie bonaerense clasificada con erosión alta —más de diez toneladas por hectárea al año— llegaría a unas 940.000 hectáreas, un 85% por encima del escenario neutro.

El aumento de superficie con erosión alta fue superior al doble en Ventania y su entorno. Para Tandilia, la simulación calculó un crecimiento del 60%, mientras que en la Pampa Ondulada fue del 45%.

Otro indicador relevante es la superficie que podría superar la pérdida de suelo tolerable para mantener la productividad a largo plazo: pasaría de aproximadamente 1,2 a 2,1 millones de hectáreas entre los escenarios neutro y muy fuerte.

Qué prácticas pueden reducir la erosión de los campos

Una de las conclusiones más útiles para los productores tiene que ver con la cobertura vegetal. Los lotes que permanecen sin cultivos durante varios meses quedan más expuestos al impacto de la lluvia y al arrastre de tierra.

Según la evaluación del INTA, los lotes con un solo cultivo anual representan cerca de un tercio de la superficie analizada, pero concentran aproximadamente el 65% de la pérdida estimada de suelo. En cambio, el doble cultivo, que mantiene la superficie cubierta durante más tiempo, mostró una pérdida un 73% menor que el esquema de cultivo de verano con barbecho invernal.

Entre las alternativas señaladas por los especialistas aparecen los cultivos de servicio durante el invierno, la cobertura permanente, la siembra siguiendo las curvas de nivel y las terrazas en lotes con pendientes. La elección depende de las condiciones agronómicas y económicas de cada establecimiento: no existe una solución idéntica para todos los campos.

Por qué el riesgo importa también para las próximas cosechas

El INTA advirtió que la erosión tiene consecuencias acumulativas. En su modelo, un año con lluvias comparables a las de un Niño muy fuerte podría reducir los ingresos brutos de la cosecha siguiente de soja, maíz y trigo en unos 11,2 millones de dólares, frente a 7,9 millones en el escenario neutro.

La evaluación económica se limitó a esos tres cultivos sobre 9,6 millones de hectáreas y no incluyó todos los posibles perjuicios en ganadería u otras producciones. Por eso, no debe interpretarse como una estimación del costo total de un futuro evento climático.

Los investigadores también señalaron que cerca del 65% de la erosividad anual de las lluvias se concentra entre noviembre y marzo. El período coincide con meses decisivos para la campaña agrícola, lo que vuelve especialmente importante planificar el manejo del agua y conservar la cobertura de los lotes antes de las tormentas más intensas.