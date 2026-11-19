Una propuesta impulsada por el exintendente de San Miguel y exsenador bonaerense Joaquín de la Torre busca modificar profundamente la organización territorial y administrativa de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa plantea separar el Conurbano del resto del territorio bonaerense y convertir sus municipios en distritos federales, bajo la órbita directa del Gobierno nacional.

El objetivo, según explicó el dirigente, es reducir estructuras administrativas, reorganizar la distribución de los recursos públicos y permitir que el interior provincial cuente con mayores fondos para atender sus propias necesidades. Infobae+1

¿Cómo sería la división?

La propuesta contempla federalizar los 24 municipios tradicionales del Gran Buenos Aires, con la posibilidad de incorporar otros distritos como Pilar, Escobar, General Rodríguez y Marcos Paz.

En ese esquema, la Ruta Provincial 6 podría convertirse en una nueva referencia territorial para delimitar el Conurbano del resto de Buenos Aires.

Los municipios federalizados dejarían de depender de la Gobernación bonaerense y pasarían a relacionarse directamente con la Nación, conservando sus administraciones municipales. Sala de Prensa+1

¿Qué cambiaría para el interior bonaerense?

De la Torre sostiene que la separación permitiría que una mayor proporción de los recursos quedara disponible para las ciudades y localidades del interior provincial.

Según sus argumentos, el actual sistema obliga a una misma administración a responder a realidades muy diferentes: por un lado, una región metropolitana densamente poblada y, por otro, un extenso territorio integrado por ciudades medianas, pequeñas localidades y zonas rurales.

La seguridad, la educación, la salud, las obras públicas y la coparticipación son algunos de los aspectos que deberían reorganizarse si la iniciativa avanzara.

Una propuesta que necesita acuerdos

La iniciativa también fue abordada en encuentros políticos con dirigentes del interior bonaerense, entre ellos los intendentes Guillermo Britos, de Chivilcoy, y Carlos Bevilacqua, de Villarino.

Sin embargo, la separación no está aprobada ni representa una modificación vigente del territorio provincial. Para concretar una transformación institucional de esta magnitud serían necesarios acuerdos políticos, definiciones jurídicas y la intervención de los organismos legislativos correspondientes.

El planteo vuelve a instalar una discusión histórica: si el Conurbano y el interior de Buenos Aires deben continuar bajo una misma administración provincial o avanzar hacia un sistema territorial diferente.