El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezará este viernes 20 de noviembre el acto oficial por el Día de la Soberanía Nacional en Punta Indio, dejando de lado la tradicional conmemoración en Vuelta de Obligado, partido de San Pedro.

La decisión responde a la intención de poner en agenda dos cuestiones estratégicas para la Provincia: el Canal Magdalena y el futuro de la Base Aeronaval Punta Indio.

La ceremonia se realizará en el balneario El Pericón, a orillas del Río de la Plata, con la participación del intendente local, David Angueira, y autoridades provinciales.

¿Por qué eligieron Punta Indio?

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, explicó que habitualmente la Provincia realizaba esta conmemoración en San Pedro, escenario de la histórica Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida el 20 de noviembre de 1845.

Sin embargo, este año se decidió trasladar la ceremonia a Punta Indio para destacar la importancia del Canal Magdalena, una obra que permitiría conectar de manera directa la navegación fluvial argentina con el océano Atlántico, sin necesidad de utilizar rutas que atraviesan aguas administradas por Uruguay.

El proyecto es considerado estratégico por el Gobierno provincial, tanto por sus implicancias económicas y comerciales como por su vinculación con la soberanía nacional.

La situación de la Base Aeronaval

Otro de los motivos que rodean la elección de Punta Indio es la situación de su histórica Base Aeronaval, afectada por un plan de reorganización impulsado por el Gobierno nacional.

La iniciativa contempla el traslado de unidades y actividades hacia Bahía Blanca y la transformación de la base en una estación aeronaval, una decisión que generó preocupación entre autoridades provinciales y municipales por sus posibles consecuencias laborales, económicas y estratégicas.

Se espera que Kicillof también haga referencia a esta situación durante su intervención.

Entrega de viviendas y nuevas obras

La presencia del gobernador incluirá otras actividades en el distrito.

Al mediodía está prevista la entrega de viviendas en Verónica, construidas mediante el programa provincial Completar.

Posteriormente, la comitiva se trasladará a Pipinas, donde se presentará un parque solar y se realizará la apertura del auditorio del Centro Universitario local.

De esta manera, el Gobierno bonaerense combinará la conmemoración de los 181 años de la Batalla de la Vuelta de Obligado con una agenda institucional centrada en obras, infraestructura y proyectos considerados estratégicos para la Provincia.

La elección de Punta Indio también introduce un componente político en la jornada, en medio de las diferencias entre las administraciones de Axel Kicillof y Javier Milei respecto de la inversión pública, el desarrollo de infraestructura y las políticas nacionales de defensa.