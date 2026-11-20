El fin de semana largo de noviembre genera una situación particular para supermercados, tiendas, locales de indumentaria y otros comercios de la provincia de Buenos Aires. Mientras muchos trabajadores tendrán tres días de descanso, otros podrían cumplir su jornada habitual o ser convocados para atender al público.

La diferencia no depende solamente de que un negocio abra sus puertas. También importa qué día se trabaja, cuál es el régimen laboral aplicable y cómo debe aparecer liquidada esa jornada en el recibo de sueldo.

Para los empleados de comercio hay una distinción fundamental entre este viernes 20 de noviembre y el lunes siguiente. La conmemoración del Día de la Soberanía Nacional conserva su fecha histórica, pero el descanso legal se trasladó. Eso modifica el tratamiento salarial de ambos días.

El lunes 23 es feriado nacional: qué corresponde cobrar

El lunes 23 de noviembre de 2026 es feriado nacional por el traslado del Día de la Soberanía Nacional. La regla surge de la Ley 27.399, que establece el traslado al lunes siguiente cuando determinados feriados coinciden con jueves o viernes.

Para las personas comprendidas en la Ley de Contrato de Trabajo, los feriados nacionales se rigen por las normas del descanso dominical. El artículo 166 dispone que quienes presten servicios en esas fechas cobran la remuneración normal de los días laborables más una cantidad igual, conforme al cálculo legal aplicable.

En términos prácticos, suele describirse como pago doble por trabajar el feriado. No significa que se duplique todo el sueldo mensual: el adicional corresponde a la jornada de feriado trabajada y su liquidación debe respetar la modalidad salarial de cada empleado.

¿Y si el supermercado o local abre pero no te convocan?

Que un comercio decida abrir no convierte automáticamente al feriado en un día común para su personal. Si el trabajador tiene derecho a descansar y no presta tareas, conserva el tratamiento remuneratorio previsto para el feriado.

Si efectivamente trabaja, corresponde el pago adicional legal. Por eso es importante diferenciar la apertura del establecimiento de la situación particular de cada empleado, especialmente en negocios que organizan turnos rotativos, francos o jornadas parciales.

El régimen de los feriados no debe confundirse con un día no laborable. En estos últimos, el empleador privado suele tener mayores facultades para decidir si se trabaja, con reglas de remuneración distintas. El lunes 23 es un feriado nacional, no simplemente un día no laborable turístico.

Qué ocurre este viernes 20 de noviembre

Aunque el 20 de noviembre es la fecha histórica del Día de la Soberanía Nacional, en 2026 cae viernes y el feriado se trasladó al lunes 23. Por lo tanto, este viernes es una jornada laboral ordinaria, salvo que exista algún asueto local, acuerdo o condición específica aplicable.

Para un empleado de comercio que trabaja normalmente el viernes, no corresponde presumir un recargo por feriado nacional solo porque el calendario marque la conmemoración. La fecha que concentra el descanso nacional trasladado es el lunes.

El sábado 21 y el domingo 22 conservan sus reglas habituales de descanso semanal y trabajo, según el esquema laboral correspondiente. No se transforman en feriados por formar parte del fin de semana largo.

Cómo revisar el recibo de sueldo después del fin de semana largo

Quienes sean convocados a trabajar el lunes pueden revisar algunos puntos al recibir la liquidación de noviembre:

Fecha y horas efectivamente trabajadas: registrar si el turno correspondió al lunes 23 y su duración.

registrar si el turno correspondió al lunes 23 y su duración. Modalidad salarial: distinguir personal mensualizado, jornalizado o con jornada reducida.

distinguir personal mensualizado, jornalizado o con jornada reducida. Concepto de feriado trabajado: verificar que se haya contemplado el adicional correspondiente, sin confundirlo con horas extras comunes.

verificar que se haya contemplado el adicional correspondiente, sin confundirlo con horas extras comunes. Francos y turnos: revisar cómo se aplicó el esquema habitual de descanso y si hubo acuerdos específicos.

El cálculo de la remuneración del feriado para personal mensualizado y jornalizado está regulado por el artículo 169 de la Ley de Contrato de Trabajo. Las particularidades del convenio colectivo y de la liquidación individual pueden influir en los conceptos que figuran en el recibo.

¿El feriado cambia la atención de todos los comercios?

No existe una regla general que obligue a todos los comercios minoristas a cerrar por este feriado. Algunos supermercados, autoservicios y locales gastronómicos pueden abrir, mientras otros optarán por reducir horarios o permanecer cerrados.

La recomendación para clientes es consultar los horarios del establecimiento antes de salir. Para trabajadores, lo relevante es conocer si habrá convocatoria, qué jornada se cumplirá y cómo se liquidará el feriado, en lugar de asumir que la apertura implica pago ordinario.

Ver también: Feriado de noviembre: qué pasa el viernes 20 y cuánto se cobra el lunes 23.