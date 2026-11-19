Un amplio operativo contra la explotación sexual infantil en internet se desarrolló en la provincia de Buenos Aires, con 136 allanamientos en 75 localidades, 16 detenidos y 123 personas identificadas.

Los procedimientos se realizaron el miércoles 18 de noviembre, en el marco de la “Operación Provincial Protección de las Infancias VIII”, coordinada por el Ministerio Público bonaerense para investigar la producción, tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, además de casos de grooming.

Las ciudades donde hubo allanamientos

Entre las localidades con procedimientos confirmados figuran La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, Pedro Luro, Necochea, Adolfo Gonzales Chaves, Junín, Chacabuco, Lincoln y Vedia.

El operativo también comprendió jurisdicciones judiciales de Dolores, Azul, Tres Arroyos, La Matanza, Lomas de Zamora, Mercedes, Moreno-General Rodríguez, Morón, Pergamino, Quilmes, San Isidro, San Martín, San Nicolás, Trenque Lauquen, Zárate-Campana y Avellaneda-Lanús, entre otras. No se difundió la nómina completa de las 75 localidades.

Detenidos, posibles víctimas y material secuestrado

Entre las 123 personas identificadas hay 119 varones y cuatro mujeres, de entre 15 y 77 años. También se detectaron siete posibles víctimas menores de edad, ocho adolescentes presuntamente vinculados al intercambio de material ilegal y siete investigados que trabajaban en contacto directo con niños.

Uno de los involucrados pertenece al Servicio Penitenciario Bonaerense y también se investigó a una persona detenida por abuso sexual infantil agravado.

Durante los allanamientos se secuestraron 70 computadoras, 95 dispositivos de almacenamiento, 176 teléfonos celulares y dos armas de fuego.

La investigación, coordinada por la Procuración General bonaerense con la intervención de nueve fiscalías especializadas y distintas fuerzas de seguridad, continúa abierta.

Los peritajes informáticos serán fundamentales para determinar responsabilidades, detectar nuevas víctimas y establecer posibles conexiones entre los investigados.