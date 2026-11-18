Luego de las lluvias y las condiciones de inestabilidad registradas durante el martes, la provincia de Buenos Aires comienza este miércoles 18 de noviembre con una mejoría general del tiempo, aunque la nubosidad continuará presente y no se descartan algunas precipitaciones aisladas.

De acuerdo con las previsiones meteorológicas, la jornada tendrá características típicamente primaverales, con temperaturas agradables a cálidas, períodos de sol y momentos de cielo mayormente nublado.

Las temperaturas presentarán diferencias entre las distintas regiones bonaerenses, con máximas que en buena parte del territorio podrían ubicarse entre los 24 y 28 grados, mientras que las zonas cercanas a la costa atlántica tendrán condiciones algo más moderadas.

Si bien el panorama será más favorable que el del martes, todavía podrían registrarse chaparrones localizados, sin que ello implique un regreso generalizado de las lluvias.

Jueves con temperaturas en ascenso

Para el jueves 19 se espera que continúen las condiciones relativamente estables, con cielo parcialmente nublado y períodos de sol.

Las temperaturas podrían alcanzar los 28 grados en distintos sectores del territorio bonaerense, favoreciendo una jornada cálida y con características más cercanas al verano.

En principio, no se anticipan precipitaciones generalizadas, aunque las condiciones pueden presentar variaciones regionales.

¿Qué pasará el viernes y durante el fin de semana?

El viernes 20 podría registrarse un aumento de la nubosidad, acompañado por una leve disminución de las temperaturas máximas.

El pronóstico contempla la posibilidad de precipitaciones aisladas en algunos sectores, aunque todavía existe incertidumbre sobre su distribución e intensidad.

Para el sábado 21 y domingo 22, las perspectivas indican condiciones mayormente estables, con temperaturas agradables, máximas cercanas a los 26 y 28 grados en sectores de la provincia y presencia variable de nubes.

Una segunda mitad de semana con ambiente primaveral

En términos generales, la provincia de Buenos Aires transitará los próximos días con temperaturas templadas a cálidas y mejores condiciones meteorológicas, luego del episodio de inestabilidad del martes.

No obstante, la posibilidad de chaparrones aislados obliga a seguir la evolución del pronóstico, especialmente ante los cambios que suelen producirse durante esta época del año.

La recomendación es consultar las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional, ya que las probabilidades de lluvia y las temperaturas pueden modificarse conforme avance la seman