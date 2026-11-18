La Argentina se prepara para disfrutar de un nuevo fin de semana largo antes de que termine noviembre. El próximo lunes 23 será feriado nacional, lo que permitirá contar con tres días consecutivos de descanso y abre una nueva oportunidad para realizar escapadas turísticas. En la provincia de Buenos Aires, las expectativas están puestas especialmente en los destinos de la Costa Atlántica.

El descanso se extenderá desde el sábado 21 hasta el lunes 23 de noviembre, inclusive, y se anticipa como una ocasión favorable para quienes buscan aprovechar la primavera, realizar viajes cortos o disfrutar de algunos días de tranquilidad antes de la llegada de diciembre.

¿Por qué es feriado el lunes 23 de noviembre?

La fecha corresponde al Día de la Soberanía Nacional, que se conmemora cada 20 de noviembre en recuerdo de la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida en 1845.

En aquella jornada, las fuerzas de la Confederación Argentina enfrentaron a una escuadra anglo-francesa en defensa de la soberanía sobre los ríos interiores.

Este año, el feriado se traslada del viernes 20 al lunes 23 de noviembre, de acuerdo con el calendario nacional, conformando así un nuevo fin de semana largo de tres días.

La Costa Atlántica, entre los destinos más buscados

Con temperaturas primaverales y la temporada de verano cada vez más cerca, la Costa Atlántica bonaerense aparece nuevamente entre las principales alternativas para disfrutar del descanso.

Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Cariló, Mar de las Pampas, San Bernardo, San Clemente del Tuyú, Santa Teresita, Mar de Ajó, Necochea y Monte Hermoso son algunas de las localidades que podrían recibir visitantes durante las tres jornadas.

El movimiento también podría beneficiar a destinos del interior bonaerense, especialmente aquellos que ofrecen propuestas rurales, gastronomía regional, lagunas, sierras y actividades al aire libre.

El reciente fin de semana largo, vinculado con la visita del papa León XIV a la Argentina, dejó un balance favorable en distintos centros turísticos de la provincia, con una importante llegada de visitantes y buenos niveles de ocupación.

De cara al próximo descanso, se espera un nuevo movimiento turístico, aunque su magnitud dependerá de las condiciones meteorológicas, los costos y las decisiones de quienes organicen escapadas de último momento.

También podría incrementarse la circulación vehicular por la Autovía 2 y las rutas provinciales 11, 56, 63 y 74, principales corredores de acceso a numerosos destinos turísticos bonaerenses.

¿Qué feriados quedan en 2026?

Después del próximo lunes 23 de noviembre, el calendario todavía contempla otras fechas que permitirán organizar descansos y escapadas antes de fin de año.

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos. Se une al feriado del martes siguiente, aunque su aplicación depende del sector laboral.

día no laborable con fines turísticos. Se une al feriado del martes siguiente, aunque su aplicación depende del sector laboral. Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María. Feriado nacional inamovible.

Día de la Inmaculada Concepción de María. Feriado nacional inamovible. Viernes 25 de diciembre: Navidad. Feriado nacional que permitirá otro fin de semana largo de tres días.

El descanso de diciembre podría extenderse desde el sábado 5 hasta el martes 8, conformando cuatro días consecutivos para quienes tengan libre el lunes 7.

Es importante aclarar que ese lunes es un día no laborable turístico y no un feriado nacional obligatorio para todos los trabajadores.