Bancos: cuándo será el próximo cierre y qué operaciones seguirán disponibles

Después de una semana atravesada por días especiales y cambios en la atención bancaria, los usuarios de la provincia de Buenos Aires deberán volver a mirar el calendario para organizar extracciones, transferencias y gestiones presenciales. El próximo fin de semana largo también tendrá consecuencias para quienes necesitan ir a una sucursal.

No se trata de una modificación de los horarios de verano ni de un cierre extraordinario anunciado por cada banco, sino de una fecha incluida en el cronograma general del sistema financiero. Por eso alcanza tanto a los bancos públicos como a los privados en todo el país.

El dato más importante es que el lunes 23 de noviembre de 2026 no habrá atención presencial bancaria, de acuerdo con el calendario oficial del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La jornada corresponde al Día de la Soberanía Nacional, trasladado para conformar un descanso extendido junto con el sábado 21 y el domingo 22.

Qué día cierran los bancos y cuándo vuelven a atender

Las sucursales funcionarán con su esquema habitual hasta el viernes 20 de noviembre, salvo las particularidades de cada institución o localidad. Después del fin de semana y el feriado del lunes 23, la atención presencial general se retomará el martes 24 de noviembre.

El calendario de feriados bancarios 2026 del BCRA confirma expresamente el cierre del 23 de noviembre. La fecha afecta la operatoria de ventanilla y otras gestiones que dependen de la presencia de personal dentro de una sucursal, aunque no significa que se detengan todos los medios de pago electrónicos.

Fecha Atención presencial general Viernes 20 de noviembre Habitual según sucursal Sábado 21 y domingo 22 Sin atención habitual Lunes 23 de noviembre Cerrado por feriado bancario Martes 24 de noviembre Retorno de atención habitual

El calendario puede ser especialmente importante para quienes perciben un haber, necesitan presentar documentación o tienen previsto concretar una operación que requiere firma, verificación presencial o intervención de la entidad.

Qué se puede hacer con cajeros automáticos, billeteras y home banking

El propio Banco Central aclara que durante los feriados bancarios siguen disponibles distintas alternativas de operación electrónica. Entre ellas figuran los cajeros automáticos, la banca móvil, el home banking, las tarjetas y las billeteras virtuales.

Cajeros automáticos: permiten realizar extracciones y, según disponibilidad, otras operaciones automáticas.

permiten realizar extracciones y, según disponibilidad, otras operaciones automáticas. Transferencias: pueden ordenarse desde aplicaciones y home banking; algunos servicios están sujetos a condiciones o validaciones adicionales.

pueden ordenarse desde aplicaciones y home banking; algunos servicios están sujetos a condiciones o validaciones adicionales. Tarjetas: continúan habilitadas para pagar en comercios que acepten el medio de pago.

continúan habilitadas para pagar en comercios que acepten el medio de pago. Billeteras: permiten transferir dinero, pagar servicios y realizar compras donde esté disponible la función.

permiten transferir dinero, pagar servicios y realizar compras donde esté disponible la función. Consultas: los movimientos, saldos y resúmenes suelen estar accesibles desde canales digitales.

La disponibilidad digital no garantiza que absolutamente todos los trámites tengan ejecución o acreditación definitiva durante una jornada no hábil. Operaciones sujetas a horarios de compensación, cheques u otras gestiones administrativas pueden procesarse recién en el siguiente día operativo.

Banco Provincia y otras entidades: qué conviene resolver antes

Si necesitás dinero en efectivo para el viaje o para gastos habituales, conviene retirar una cantidad razonable antes del cierre y no depender de encontrar un cajero determinado con fondos disponibles durante todo el fin de semana.

También puede ser útil anticipar los pagos o gestiones que exigen atención presencial, revisar los vencimientos y confirmar el funcionamiento de las aplicaciones bancarias. Los cajeros suelen seguir operativos, pero su disponibilidad de efectivo depende de la carga, demanda y condiciones técnicas.

En la provincia, estas previsiones alcanzan tanto a sucursales del Banco Provincia como a las de otras instituciones. Los usuarios que piensan utilizar promociones durante la semana pueden consultar además la cobertura de INFOZONA sobre descuentos y cuotas del Banco Provincia desde este jueves; esas promociones tienen requisitos y fechas propios, distintos del feriado bancario.

Qué diferencia hay entre el viernes 20 y el lunes 23

Aunque la conmemoración histórica del Día de la Soberanía Nacional es el 20 de noviembre, este año el feriado se observa el lunes 23. Por eso no corresponde asumir que los bancos estarán cerrados el viernes 20 por esa misma fecha.

La distinción también importa para trabajadores y comercios que organizan entregas, viajes o depósitos. INFOZONA explicó en otra nota cómo queda el próximo fin de semana largo y qué ocurre el viernes 20.

Tras esa pausa, el calendario bancario todavía contempla jornadas sin atención presencial en diciembre: lunes 7, martes 8 y viernes 25, según la nómina del BCRA. La primera coincide con el día no laborable turístico y la segunda con la Inmaculada Concepción. En todos los casos conviene revisar los anuncios de cada banco y planificar las operaciones que no puedan resolverse de forma digital.