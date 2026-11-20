¿Por qué hoy se celebra el Día de la Soberanía Nacional?

Desde el año 1974, todos los 20 de noviembre de cada año, en Argentina celebramos el Día de la Soberanía Nacional en conmemoración a la Batalla de la Vuelta de Obligado, librada el mismo día, pero de 1845.

En esta nota, te contamos las tres claves más importantes para entender este feriado nacional del día 20 de noviembre

La Batalla de la Vuelta de Obligado

Librada el 20 de noviembre de 1845, enfrentó a la Provincia de Buenos Aires, que fue atacada por una tripulación anglofrancesa que venía a “pacificar” los conflictos entre Montevideo y Buenos Aires.

Realmente, su llegada al continente fue con intenciones de establecer relaciones entre Francia y Gran Bretaña con las provincias de Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos.

La batalla se libró en aguas del río Paraná, cerca de la actual ciudad de San Pedro y, si bien resultó en una victoria por parte de los franceses y británicos, quienes resultaron victoriosos diplomáticamente fueron los de la Confederación Argentina.

Con el Tratado Arana-Southern, Gran Bretaña retiró su flota del país en marzo de 1847 y Francia, con el Tratado Arana-Lepredour, hizo lo mismo un año más tarde.

Juan Manuel de Rosas

Por ese entonces, Juan Manuel de Rosas gobernaba por segunda vez Buenos Aires, por lo que Manuel Oribe, político y militar uruguayo, le solicitó ayuda para recuperar el poder que Frusctuoso Rivera le había arrebatado. A este pedido, Rosas accedió enviando tropas y armamento, lo que suscitó la voluntad de Francia y Gran Bretaña de acudir a echar paz a la situación.

Cuando estos países le exigieron a Rosas que retirara sus tropas, éste se negó y nombró al general Lucio Norberto Mansilla el comandante de las fuerzas porteñas.

A él, Rosas le encargó la construcción de baterías costeras artilladas, las cuales fueron enviadas a San Pedro para proteger a la ciudad de un posible desembarco anglo-francés.

Tal fue la importancia de la participación de Juan Manuel de Rosas en este batalla que tanto la disputa como él quedaron retratados, durante mucho tiempo, en el billete de 20 pesos argentinos. La Batalla de la Vuelta de Obligado de un lado y Rosas del otro.

José María Rosa

José María Rosa fue un abogado, juez, profesor universitario y, lo que más nos importa para esta coyuntura, historiador. Nacido en Buenos Aires un 20 de agosto de 1906, fue uno de las figuras más representativas del revisionismo histórico.

Además, fue quien propuso, en 1974, denominar al 20 de noviembre “Día de la Soberanía Nacional” por todo lo que sucedió ese día en 1845. Ese mismo año, el Congreso aprobó el proyecto y, también, se realizó la repatriación de los restos de Juan Manuel de Rosas.

En 2010, año del Bicentenario Argentino, Cristina Fernández de Kirchner categorizó a la fecha como feriado nacional a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia.