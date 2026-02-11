Paritarias Docentes 2026: Tensión en la Provincia y Riesgo de no Inicio de Clases

La situación educativa en la Provincia de Buenos Aires atraviesa horas críticas de cara al comienzo del Ciclo Lectivo 2026. A pocos días de la fecha estipulada para el regreso a las aulas, las negociaciones paritarias entre el gobierno de Axel Kicillof y el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) se encuentran estancadas. El reciente rechazo de los gremios a la última oferta salarial ha encendido las alarmas en la comunidad educativa, poniendo en duda el normal inicio de las actividades escolares previsto para marzo.

El nudo del conflicto: un rechazo unánime a la oferta de febrero

El pasado jueves 5 de febrero de 2026 se llevó a cabo la primera reunión paritaria del año, un encuentro clave que debía marcar la pauta salarial para el primer tramo del ciclo lectivo. Sin embargo, el resultado fue negativo. Los representantes del gobierno provincial pusieron sobre la mesa una propuesta de incremento que rondó el 3% (desglosado en un ajuste retroactivo para diciembre y un porcentaje menor para enero), cifra que fue considerada “insuficiente” por la totalidad del arco gremial.

Los sindicatos que integran el FUDB (SUTEBA, FEB, UDOCBA, SADOP y AMET) argumentaron que el porcentaje ofrecido no logra recomponer la pérdida del poder adquisitivo acumulada durante el último año, ni hacer frente a la inflación de enero, que las consultoras privadas estiman entre el 2,2% y el 2,7%. La postura de los gremios es clara: no aceptarán sumas que consoliden la baja del salario real frente a una canasta básica que sigue en aumento.

Desde la administración de Kicillof, se aduce que la oferta responde a las limitadas posibilidades financieras de la Provincia, en un contexto de recorte de fondos coparticipables y la eliminación de transferencias nacionales como el FONID, que continúan impactando en la estructura de costos de la educación pública bonaerense.

Radiografía del salario docente: ¿cuánto cobra un maestro hoy?

Para comprender la magnitud del reclamo, es necesario analizar los números concretos. Tras los ajustes de finales de 2025, el salario de un maestro de grado de jornada simple sin antigüedad se ubicó en enero de 2026 en torno a los $745.000. Si bien esta cifra representa un incremento nominal respecto al año anterior, queda lejos de los $1.300.000 que, según estimaciones sindicales y de organismos de estadísticas sociales, necesita una familia tipo para no caer bajo la línea de pobreza.

La propuesta rechazada habría llevado el salario inicial apenas por encima de los valores actuales, un movimiento que la dirigencia sindical, e incluso las bases opositoras agrupadas en la lista Multicolor, calificaron de “miseria salarial”. La exigencia gremial no se limita solo al porcentaje mensual, sino que demanda un aumento “genuino” que se incorpore al básico para impactar en la antigüedad y en los haberes de los jubilados, evitando las sumas no remunerativas que achatan la pirámide salarial.

Calendario Escolar 2026: fechas oficiales en la cuerda floja

Según la Resolución oficializada por la Dirección General de Cultura y Educación, el inicio de clases en la Provincia de Buenos Aires está pautado para el lunes 2 de marzo de 2026. Este cronograma, que busca garantizar los 190 días de clases obligatorios, hoy se encuentra amenazado por la falta de acuerdo.

Si bien otras jurisdicciones del país iniciarán sus ciclos lectivos a mediados de febrero (como CABA o Mendoza), la Provincia de Buenos Aires suele definir su suerte en las últimas semanas del mes. Sin embargo, el clima de conflictividad es mayor que en años anteriores. Las asambleas docentes en distritos clave como Tigre, La Matanza y Bahía Blanca ya discuten medidas de fuerza que podrían incluir paros de 24 o 48 horas para la primera semana de marzo si no aparece una oferta superadora en la próxima convocatoria.

Perspectivas y próximos pasos en la negociación

La negociación ha pasado a un cuarto intermedio, y se espera una nueva convocatoria inminente por parte del Ministerio de Trabajo bonaerense. La estrategia del gobierno provincial será intentar mejorar la oferta sin comprometer el equilibrio fiscal, posiblemente ofreciendo cláusulas de revisión más cortas (mensuales o bimestrales) atadas al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Por su parte, la presión sobre la conducción de Roberto Baradel (SUTEBA) y el resto del Frente Gremial crece desde las bases. La oposición interna exige un plan de lucha escalonado y rechaza cualquier acuerdo que cierre por debajo de la inflación proyectada. Las próximas 72 horas serán decisivas: si la Provincia no presenta una propuesta que se acerque a la demanda de recuperación de los puntos perdidos en 2025, el escenario de un “no inicio” de clases el 2 de marzo se volverá la hipótesis más probable.