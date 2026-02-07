Alerta en las aulas: Peligra el inicio de clases 2026 en la Provincia de Buenos Aires

A pocas semanas de la fecha estipulada para la vuelta a las escuelas, el ciclo lectivo 2026 en la Provincia de Buenos Aires enfrenta su hora más crítica. Lo que debía ser una cuenta regresiva de preparativos se ha transformado en un escenario de incertidumbre total tras el fracaso de la última reunión paritaria entre el gobierno de Axel Kicillof y los gremios docentes.

La tensión escaló rápidamente luego de que el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) rechazara de plano la última oferta oficial, calificándola de “insuficiente”. Si no hay una mejora sustancial en los próximos días, los sindicatos ya advierten que las clases no comenzarán el 2 de marzo.

La oferta rechazada: ¿Qué propuso el Gobierno?

En la mesa de negociación reabierta esta semana, el Ejecutivo provincial puso sobre la mesa un aumento del 2% para los salarios de febrero, calculado sobre los haberes de enero. La propuesta buscaba dar una señal de continuidad al diálogo, pero fue recibida con malestar por la dirigencia sindical.

Tanto SUTEBA, la FEB y los demás gremios que integran el frente, como así también los representantes de los estatales (ATE y UPCN), consideraron que el porcentaje está muy lejos de compensar la pérdida del poder adquisitivo frente a una inflación que no da tregua. “No podemos aceptar salarios de indigencia en una provincia rica”, fue una de las frases más resonantes que dejó el encuentro.

Ver también: Paritaria Docente PBA: Riesgo de paro y los nuevos montos de la grilla salarial en febrero 2026

Guerra de cifras: ¿Cuánto cobra un docente hoy?

Para entender el conflicto es necesario mirar los números de bolsillo. Según las grillas salariales vigentes tras el cierre de 2025, la situación es la siguiente:

Salario inicial actual: Un maestro de grado sin antigüedad, por jornada simple de cuatro horas, percibe un sueldo de bolsillo que ronda los $745.000 y $750.000 .

Un maestro de grado sin antigüedad, por jornada simple de cuatro horas, percibe un sueldo de bolsillo que ronda los . El reclamo de máxima: Sectores sindicales más duros, como la Asociación de Maestros, han exigido llevar el piso salarial a $2.100.000 para cubrir la canasta básica real, una cifra que supera ampliamente los haberes actuales y marca la enorme brecha existente en la negociación.

Ver también: Vuelta a clases 2026: La Provincia confirmó la entrega de kits escolares gratuitos

Calendario Escolar 2026: Las fechas que están en juego

Mientras la política discute salarios, las familias necesitan certezas. El cronograma oficial, aprobado por la Dirección General de Cultura y Educación, estipula el siguiente esquema que hoy corre riesgo de no cumplirse en tiempo y forma:

Inicio de clases (Primaria y Secundaria): Lunes 2 de marzo.

Lunes 2 de marzo. Vacaciones de invierno: Del 20 al 31 de julio.

Del 20 al 31 de julio. Fin del ciclo lectivo: 22 de diciembre.

Es importante destacar que el miércoles 11 de febrero ya hay convocado un paro y movilización por parte de sectores docentes combativos y estatales, en rechazo a reformas nacionales, lo que servirá como termómetro del malestar en las escuelas.

¿Cómo sigue el conflicto?

La paritaria pasó a un “cuarto intermedio“. Esto significa que no se rompió el diálogo, pero se puso en pausa hasta la próxima semana. Se espera que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires realice una contraoferta superadora antes de que termine febrero para evitar el paro en el primer día de clases.

Para las familias bonaerenses, la recomendación es clara: no realizar compras escolares apresuradas que dependan de listas de materiales específicas hasta tener la confirmación del inicio, y mantenerse informados ya que la situación cambia día a día.