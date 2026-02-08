Paritarias Estatales Bonaerenses 2026: Tras el rechazo, se define la fecha clave para los sueldos de febrero

La tensión marca el ritmo de las negociaciones salariales en la Provincia de Buenos Aires. Tras la reunión del jueves 5 de febrero de 2026, donde los gremios docentes y estatales rechazaron unánimemente la oferta del Gobierno de Axel Kicillof, la paritaria entró en un cuarto intermedio decisivo. Si sos trabajador del estado provincial, docente, médico o judicial, esto es lo que necesitás saber sobre tu salario en las próximas horas.

¿Qué pasó en la última reunión?

El encuentro paritario realizado en la primera semana de febrero dejó un sabor amargo en la representación sindical. El Ejecutivo provincial puso sobre la mesa una oferta de incremento salarial del 2% para los haberes de febrero, calculado sobre la base de los sueldos de enero de 2026.

La respuesta del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) y de los gremios estatales de la Ley 10.430 (ATE, UPCN y Fegeppba) fue inmediata: rechazo por “insuficiente”. Los sindicatos argumentan que el porcentaje ofrecido no alcanza para cubrir la pérdida de poder adquisitivo arrastrada desde el cierre de 2025 y el impacto inflacionario del inicio de año.

Lo que se viene: Fechas y reclamos urgentes

Al pasar a cuarto intermedio, no se cerró la negociación, pero los tiempos apremian para que cualquier aumento impacte en la liquidación de los sueldos de febrero. Se espera que la Provincia convoque a una nueva reunión para la semana del 9 al 13 de febrero, con la obligación de mejorar la propuesta sustancialmente para evitar medidas de fuerza.

Los principales reclamos que los gremios llevan a la mesa chica son:

  • Aumento real: Exigen un porcentaje que supere la pauta inflacionaria y recupere puntos perdidos. Algunos sectores hablan de una necesidad de recomposición cercana al 10% bimestral para no quedar atrás.
  • Pases a planta: Se reactivó el pedido de regularización para trabajadores temporarios y becarios, especialmente en áreas críticas como Salud y Niñez.
  • Salario Docente Garantizado: El FUDB insiste en elevar el piso salarial, que en enero de 2026 (para un maestro de grado sin antigüedad) rondó los $750.000 de bolsillo.

Contexto: ¿Cómo cerraron los sueldos de enero?

Para entender la discusión actual, hay que recordar el acuerdo previo. En enero de 2026, la Provincia otorgó un aumento que, entre retroactivos y proporcional de aguinaldo, rondó el 3% al 4.5% de bolsillo según el régimen. Ese incremento fue aceptado “en disconformidad” por varios sectores, bajo la promesa de una revisión inmediata en febrero, que es la que se está discutiendo ahora.

La estrategia del gobierno bonaerense sigue siendo la de paritarias cortas (mensuales o bimestrales) para monitorear la inflación, pero la distancia entre lo que esperan los trabajadores y lo que ofrecen las arcas provinciales se ha ensanchado peligrosamente en este segundo mes del año.

Dato útil para el bolsillo

Si la negociación se destraba antes del cierre de liquidaciones (mitad de mes), el aumento acordado se cobrará los primeros días de marzo. De lo contrario, cualquier mejora pasará a cobrarse por planilla complementaria o se acumulará retroactivamente, un escenario que los gremios buscan evitar para que el dinero llegue lo antes posible al bolsillo del trabajador.

