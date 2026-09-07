Niñeras y cuidadores en septiembre 2026: cuánto cobran por hora y por mes

La nueva escala para el cuidado de personas ya está vigente. Los valores cambian según la modalidad con o sin retiro y existe un adicional especial en una zona de la Provincia.

Por Sofía Martínez
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Las niñeras y cuidadores de personas en septiembre de 2026 tienen una nueva escala salarial mínima oficial. La categoría incluye tareas de cuidado no terapéutico de niños, adultos mayores, personas enfermas o con discapacidad dentro de casas particulares.

Los valores cambiaron con la Resolución 6/2026 y se diferencian según el trabajador tenga retiro o permanezca en el domicilio.

Además, quienes trabajan en determinadas regiones cobran un adicional por zona desfavorable.

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Cuánto cobra una niñera o cuidador por hora en septiembre

La categoría oficial de asistencia y cuidado de personas establece los siguientes pisos:

ModalidadValor por horaValor mensual
Con retiro$4.185,94$529.261,78
Sin retiro$4.641,90$584.936,09

Son remuneraciones mínimas. Empleador y trabajador pueden acordar un valor superior, pero no inferior al piso establecido oficialmente.

La escala puede consultarse en la sección de salarios para personal de casas particulares del Gobierno nacional.

Trabajadora brindando asistencia y cuidado a una persona mayor

Qué tareas entran en la categoría de cuidado de personas

La categoría comprende asistencia y cuidado no terapéutico. Puede incluir el acompañamiento de niños, adolescentes, adultos mayores, personas enfermas o con discapacidad.

Si el trabajo requiere prestaciones médicas, de enfermería profesional u otra actividad regulada fuera del régimen doméstico, puede corresponder un encuadre diferente.

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Qué pasa si la niñera también limpia la casa

Cuando una persona realiza tareas correspondientes a más de una categoría, el régimen establece que debe quedar encuadrada en la actividad principal que desarrolla habitualmente.

Por eso conviene definir con claridad cuáles son las tareas contratadas. La categoría de tareas generales tiene valores diferentes de la de cuidado de personas.

Podés consultar la escala completa de empleadas domésticas para septiembre con los valores de todas las categorías.

Adicional del 31% por zona desfavorable

La normativa mantiene un adicional del 31% sobre los salarios mínimos para personal que trabaja en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

En la Provincia de Buenos Aires existe una excepción importante: el partido de Patagones también está alcanzado por ese adicional.

Esto significa que una cuidadora de Patagones no debe tomar como referencia únicamente los valores generales de la tabla, sino agregar el porcentaje correspondiente.

Los montos volverán a cambiar

La Resolución 6/2026 establece una secuencia de actualizaciones que continúa durante los próximos meses. Por eso los valores de septiembre no deben utilizarse automáticamente para octubre, noviembre o diciembre.

Quienes liquidan el salario mensualmente deben revisar la escala vigente en cada período y sumar, cuando corresponda, antigüedad, zona desfavorable y otros conceptos del régimen.

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También podés consultar cómo se compone el salario del personal de casas particulares y qué adicionales pueden corresponder.

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