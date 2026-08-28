Empleadas domésticas: cuánto cobran por hora y por mes desde septiembre 2026

Las empleadas domésticas tendrán un nuevo aumento salarial desde septiembre de 2026, dentro del acuerdo alcanzado en la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares para el período agosto-diciembre. La actualización alcanza a todas las categorías y se combina con una novedad importante: una parte de la suma extraordinaria pagada en agosto comienza a incorporarse al salario básico.

Para septiembre, el incremento pactado es del 1,8% sobre los salarios mínimos conformados de julio. Además, se incorpora al básico el 25% de la suma no remunerativa de agosto, por lo que el recibo final puede ubicarse por encima de la escala salarial pura.

Cuánto cobra una empleada doméstica por hora en septiembre

Los valores de referencia para septiembre quedan de la siguiente manera:

Categoría Con retiro Sin retiro Supervisor/a $4.603 por hora $5.007,81 por hora Tareas específicas $4.379,51 $4.767,28 Caseros – $4.144,32 Cuidado de personas $4.144,32 $4.599,99 Tareas generales $3.871,87 $4.144,32

La categoría de tareas generales es la que comprende limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y otras tareas habituales del hogar. Por eso, el valor de $3.871,87 con retiro suele ser la referencia más buscada para calcular el pago por hora.

Cuánto cobran por mes desde septiembre

Para quienes trabajan bajo modalidad mensual, los pisos salariales de septiembre son:

Categoría Con retiro Sin retiro Supervisor/a $574.213,77 $635.342,02 Tareas específicas $536.135,67 $592.568,94 Caseros – $523.998,96 Cuidado de personas $523.998,96 $579.654,92 Tareas generales $475.001,19 $523.998,96

Estos importes corresponden al aumento del 1,8%. A ellos debe sumarse, cuando corresponda, la primera parte de la incorporación al básico de la suma extraordinaria abonada en agosto.

Qué parte del bono de agosto pasa al básico

En agosto se acordó una suma no remunerativa de $20.000 para quienes trabajan 16 horas semanales o más, $11.500 para jornadas de 12 a menos de 16 horas y $8.000 para quienes trabajan menos de 12 horas semanales.

En septiembre se incorpora al salario básico el 25% de esos importes. Como referencia, eso equivale a $5.000, $2.875 o $2.000, respectivamente, según la carga horaria. El proceso continuará en octubre con otro 50% y en noviembre con el 25% restante.

La negociación que dio lugar a la nueva pauta fue convocada formalmente mediante la Resolución 5/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.

Antigüedad y zona desfavorable también se suman

Además del básico, el régimen contempla un adicional por antigüedad equivalente al 1% por cada año trabajado. El cómputo comenzó el 1° de septiembre de 2020, por lo que no se reconocen períodos anteriores a esa fecha para este adicional.

También existe un adicional por zona desfavorable del 31% para quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y en el partido bonaerense de Patagones, entre otros territorios alcanzados.

Qué pasa si una persona hace más de una tarea

Cuando la trabajadora realiza tareas correspondientes a distintas categorías, por ejemplo limpieza y cuidado de niños, corresponde tomar como referencia la categoría mejor remunerada entre las funciones que efectivamente desempeña.

Además, quienes trabajan 24 horas semanales o más para el mismo empleador suelen liquidarse bajo modalidad mensual proporcional, mientras que quienes trabajan menos de 24 horas se liquidan por hora.

Los empleadores pueden registrar la relación laboral y consultar obligaciones desde el servicio oficial para personal de casas particulares.

Cómo siguen los aumentos hasta diciembre

El acuerdo prevé que, después del 1,8% de septiembre, se aplique un 1,7% en octubre, 1,6% en noviembre y otro 1,6% en diciembre, siempre tomando julio como referencia según el esquema informado. Paralelamente se terminará de absorber la suma extraordinaria dentro del salario básico.

Este régimen se negocia por separado de otros convenios colectivos. En INFOZONA explicamos también qué sectores podrían quedar alcanzados por el piso salarial superior a $1 millón que impulsa el Gobierno, una iniciativa que no implica llevar automáticamente a ese monto los salarios de casas particulares.