Jubilados docentes tendrán un fuerte aumento en septiembre 2026: cuánto cobrarán

Septiembre traerá una novedad importante para miles de jubilados docentes que cobran a través de ANSES. A diferencia de quienes pertenecen al régimen previsional general, estos beneficiarios tienen un sistema de movilidad propio y el próximo mes recibirán aumentos que serán muy diferentes según el tipo de actividad que realizaron.

Los docentes no universitarios tendrán una actualización del 6,67%, mientras que quienes se jubilaron como docentes de universidades nacionales recibirán una recomposición mucho más fuerte: 25,24%.

Los nuevos valores se mantendrán durante septiembre, octubre y noviembre, ya que estos regímenes especiales actualizan sus haberes cada tres meses.

Cuánto aumentan los jubilados docentes en septiembre

El primer grupo está integrado por quienes obtuvieron su jubilación mediante el régimen especial de docentes no universitarios administrado por ANSES.

Para ellos, el incremento de septiembre será del 6,67%. El porcentaje surge de la evolución del RIPDOC, la Remuneración Imponible Promedio Docente, un indicador que refleja los cambios salariales de los trabajadores activos del sector.

Este régimen está contemplado en el Decreto 137/2005, que reglamentó el sistema previsional especial para docentes de nivel inicial, primario, medio, técnico y superior no universitario.

Actualmente existen cerca de 209.000 jubilaciones y pensiones dentro de este esquema.

Cuánto podrían cobrar desde septiembre

No existe un único haber para todos los jubilados docentes, porque el monto depende de la trayectoria laboral, cargos desempeñados y remuneraciones consideradas al momento de determinar la prestación.

Sin embargo, las estadísticas oficiales permiten tener una referencia. En junio, el haber promedio de los jubilados y pensionados docentes no universitarios rondaba los $2,38 millones, sin incluir el aguinaldo.

Si sobre ese promedio se aplica el incremento del 6,67%, el valor de referencia pasaría a aproximadamente:

$2.538.746 mensuales.

Se trata de un cálculo promedio y no del monto exacto que recibirá cada beneficiario. Habrá jubilados que cobren por encima y otros por debajo de esa cifra.

Docentes universitarios tendrán un aumento del 25,24%

El cambio más importante llegará para quienes se jubilaron después de trabajar como docentes de universidades nacionales.

En este caso, la actualización será del 25,24%, casi cuatro veces superior al porcentaje que recibirán los docentes no universitarios.

El régimen previsional de este sector está establecido por la Ley 26.508 y su movilidad se determina mediante el RIPDUN, la Remuneración Imponible Promedio de los Docentes Universitarios Nacionales.

El sistema comprende actualmente a alrededor de 14.000 jubilados y pensionados.

Cuánto cobraría en promedio un jubilado docente universitario

Según los últimos datos disponibles, el haber promedio de este grupo se ubicaba en junio cerca de los $2,61 millones mensuales, sin contar el medio aguinaldo.

Aplicando sobre ese valor el aumento del 25,24%, la referencia para septiembre subiría a alrededor de:

$3.268.764 mensuales.

Nuevamente, el importe es solamente una aproximación basada en el haber promedio del régimen. Cada jubilación tiene una liquidación individual.

Por qué algunos reciben 6,67% y otros 25,24%

La diferencia se explica porque no se utiliza el mismo indicador para ambos grupos.

Los docentes no universitarios siguen la evolución del RIPDOC, mientras que para los universitarios se utiliza el RIPDUN. Ambos reflejan la evolución de los salarios de los trabajadores activos de sus respectivos sectores.

Por eso pueden existir diferencias muy importantes entre un trimestre y otro. En junio, por ejemplo, los docentes no universitarios habían recibido una suba del 9,86%, mientras que para los universitarios el incremento había sido del 6,85%.

Los jubilados docentes no reciben el mismo aumento que el régimen general

Hay una diferencia importante con el resto de los jubilados de ANSES.

Para septiembre, las jubilaciones del régimen general aumentarán un 2,11% debido a la movilidad mensual basada en la inflación de julio. Los docentes incluidos en estos regímenes especiales no utilizan ese mecanismo.

En INFOZONA podés consultar cuánto cobrarán los jubilados y pensionados de ANSES en septiembre con el nuevo aumento.

También ya está disponible el calendario de pagos de ANSES de septiembre según la terminación del DNI.

¿Los jubilados docentes cobran el bono de $70.000?

Otro punto a tener en cuenta es el refuerzo previsional que el Gobierno viene pagando a los jubilados de menores ingresos.

El bono de $70.000 no alcanza a los jubilados comprendidos en estos regímenes especiales docentes. El refuerzo está destinado a beneficiarios del régimen general que cumplen con los límites de ingresos establecidos por el Gobierno.

Por lo tanto, para los docentes jubilados el cambio de septiembre estará determinado principalmente por la movilidad específica del 6,67% o del 25,24%, según corresponda.

Un dato importante para los jubilados docentes bonaerenses

Los porcentajes mencionados corresponden a los regímenes nacionales administrados por ANSES. No deben confundirse con las jubilaciones de docentes de la Provincia de Buenos Aires que pertenecen al Instituto de Previsión Social bonaerense.

Los jubilados provinciales tienen otro régimen de movilidad vinculado a los salarios de los trabajadores activos de la Provincia.

Para quienes todavía están en actividad, INFOZONA publicó además las fechas de cobro y las nuevas escalas salariales de los docentes bonaerenses para septiembre.

Cuándo volverán a aumentar estas jubilaciones

Los valores actualizados en septiembre permanecerán vigentes durante septiembre, octubre y noviembre.

La próxima modificación llegará en diciembre, cuando vuelvan a calcularse los indicadores salariales utilizados por cada régimen.

Así, mientras los jubilados del sistema general tendrán una suba del 2,11% en septiembre, los docentes recibirán una actualización diferenciada y los universitarios serán uno de los grupos previsionales con el aumento más alto del mes, con una recomposición del 25,24%.