Anses confirmó el calendario de septiembre 2026: cuándo cobran jubilados, auh y asignaciones

ANSES ya definió el calendario de pagos de septiembre de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de las principales asignaciones. La mayoría de las acreditaciones comenzará el martes 8 de septiembre y se ordenará, como es habitual, de acuerdo con la terminación del DNI.

El próximo mes llegará además con una actualización de los haberes vinculada a la inflación de julio. Las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán un incremento cercano al 2,1%, mientras que para los jubilados que perciben el haber mínimo se mantiene como referencia el bono extraordinario de hasta $70.000.

Cuándo cobran los jubilados con la mínima en septiembre

Los jubilados y pensionados cuyos haberes no superen el mínimo comenzarán a recibir sus depósitos el martes 8.

El calendario queda de la siguiente manera:

Terminación del DNI Fecha de cobro 0 Martes 8 de septiembre 1 Miércoles 9 de septiembre 2 Jueves 10 de septiembre 3 Viernes 11 de septiembre 4 Lunes 14 de septiembre 5 Martes 15 de septiembre 6 Miércoles 16 de septiembre 7 Jueves 17 de septiembre 8 Viernes 18 de septiembre 9 Lunes 21 de septiembre

Con la actualización prevista para septiembre, el haber mínimo se ubicará alrededor de $428.633, al que se sumará el bono correspondiente en los casos alcanzados. Para quienes reciban los $70.000 completos, el ingreso total rondará los $498.633.

Ver también: ¿Habrá Tarjeta Alimentar para jubilados? Qué puede pasar y qué beneficios están vigentes

Jubilados que cobran más de la mínima

Quienes perciben haberes superiores tendrán un calendario más corto, que comenzará durante la segunda mitad del mes:

DNI terminados en 0 y 1: martes 22.

martes 22. DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23.

miércoles 23. DNI terminados en 4 y 5: jueves 24.

jueves 24. DNI terminados en 6 y 7: viernes 25.

viernes 25. DNI terminados en 8 y 9: lunes 28.

El haber máximo previsional también se actualizará y se ubicará alrededor de $2.884.296 durante septiembre.

AUH y Tarjeta Alimentar: cuándo cobran en septiembre

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrán el mismo cronograma que los jubilados que perciben la mínima.

Los pagos comenzarán el martes 8 y finalizarán el lunes 21:

DNI 0: 8 de septiembre

DNI 1: 9 de septiembre

DNI 2: 10 de septiembre

DNI 3: 11 de septiembre

DNI 4: 14 de septiembre

DNI 5: 15 de septiembre

DNI 6: 16 de septiembre

DNI 7: 17 de septiembre

DNI 8: 18 de septiembre

DNI 9: 21 de septiembre.

En las familias que reciben Tarjeta Alimentar, el monto correspondiente se acredita automáticamente junto con la AUH, sin necesidad de realizar un trámite adicional.

Ver también: Ex Potenciar Trabajo: cómo saber si seguís cobrando en septiembre y cuánto es el monto

La AUH también tendrá el ajuste mensual previsto para septiembre. El valor general de la prestación rondará los $156.313 por hijo, aunque ANSES deposita mensualmente el 80% y retiene el 20% restante hasta la presentación de la Libreta correspondiente.

Cuándo cobra la Asignación por Embarazo

La Asignación por Embarazo (AUE) seguirá exactamente el mismo esquema:

DNI 0: 8 de septiembre.

DNI 1: 9 de septiembre.

DNI 2: 10 de septiembre.

DNI 3: 11 de septiembre.

DNI 4: 14 de septiembre.

DNI 5: 15 de septiembre.

DNI 6: 16 de septiembre.

DNI 7: 17 de septiembre.

DNI 8: 18 de septiembre.

DNI 9: 21 de septiembre.

Pensiones No Contributivas: las primeras en cobrar

Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) también comenzarán a cobrar desde el 8 de septiembre, pero ANSES agrupa dos terminaciones de DNI por jornada.

El calendario será:

DNI Fecha 0 y 1 8 de septiembre 2 y 3 9 de septiembre 4 y 5 10 de septiembre 6 y 7 11 de septiembre 8 y 9 14 de septiembre

Las asignaciones familiares correspondientes a titulares de PNC estarán disponibles para todas las terminaciones de documento entre el 10 de septiembre y el 10 de octubre.

SUAF: cuándo cobran las asignaciones familiares

Los trabajadores registrados que cobran Asignación Familiar por Hijo mediante SUAF tendrán nuevamente un calendario dividido por terminación de DNI.

Las fechas van del 8 al 21 de septiembre, utilizando el mismo orden que AUH.

En septiembre, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos tendrá también una actualización y se ubicará alrededor de $76.839, mientras que la asignación por hijo con discapacidad rondará los $240.449 para el tramo correspondiente.

Prenatal, Maternidad y pagos únicos

La Asignación por Prenatal tendrá un esquema más corto:

DNI 0 y 1: 8 de septiembre .

. DNI 2 y 3: 9 de septiembre .

. DNI 4 y 5: 10 de septiembre .

. DNI 6 y 7: 11 de septiembre .

. DNI 8 y 9: 14 de septiembre.

En tanto, las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción podrán cobrarse entre el 10 de septiembre y el 10 de octubre, sin distinción por terminación de documento.

La Asignación por Maternidad tendrá el mismo período general.

Cómo consultar la fecha exacta en Mi ANSES

Aunque el calendario general ya está definido, cada titular puede comprobar su liquidación individual ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Desde allí es posible revisar la fecha y lugar de cobro, los conceptos liquidados y, en el caso de jubilados y pensionados, consultar el recibo una vez habilitado.

Así, septiembre comenzará con pagos desde el martes 8, primero para jubilados con haberes mínimos, Pensiones No Contributivas, AUH, SUAF y otras asignaciones, mientras que los jubilados con ingresos superiores pasarán a cobrar desde el martes 22.