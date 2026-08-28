El gobierno busca llevar el salario mínimo a más de $1 millón: cómo sería y quiénes podrían cobrarlo

El Gobierno nacional empezó a impulsar un nuevo piso salarial superior al millón de pesos en medio de la renegociación de las paritarias del sector privado. La iniciativa aparece justo cuando el Consejo del Salario vuelve a reunirse este viernes 28 de agosto para discutir una actualización del ingreso mínimo vigente.

La Secretaría de Trabajo, encabezada por Julio Cordero, ya comenzó a transmitir la propuesta a sindicatos y cámaras empresarias. El número que está sobre la mesa llega a $1.070.000 brutos mensuales, aunque su aplicación dependerá de cada actividad y de las negociaciones que se abran durante las próximas semanas.

El nuevo salario mínimo superaría el millón de pesos

El esquema que impulsa Trabajo contempla establecer una especie de “salario mínimo garantizado” de $1.070.000 brutos, tomando agosto de 2026 como referencia.

De acuerdo con estimaciones oficiales difundidas en las últimas horas, ese monto representaría alrededor de $860.000 de bolsillo una vez aplicados los descuentos correspondientes.

La intención es que las categorías más bajas de determinados convenios colectivos no queden por debajo de ese piso.

Sin embargo, el mecanismo tiene una particularidad importante: no se establecería automáticamente por decreto para todos los trabajadores. Cada gremio tendría que negociar el monto con la cámara empresaria correspondiente y luego el acuerdo debería ser homologado por la Secretaría de Trabajo.

No sería lo mismo que el Salario Mínimo, Vital y Móvil

Acá aparece la principal diferencia que puede generar confusión.

El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) actualmente vigente es de $376.600 mensuales para quienes cumplen una jornada legal completa. Para trabajadores jornalizados, el piso establecido para agosto es de $1.883 por hora.

El millón de pesos que impulsa el Gobierno corresponde, en cambio, a un piso garantizado dentro de los convenios colectivos de trabajo.

Por eso, una eventual aprobación de este esquema no significaría que el SMVM nacional pase automáticamente de $376.600 a $1.070.000.

Son dos discusiones que avanzan en paralelo y que justamente confluyen este viernes en una jornada clave para los salarios.

Qué trabajadores podrían llegar al piso de $1.070.000

La Secretaría de Trabajo comenzó a comunicar la propuesta especialmente a las actividades donde existen categorías salariales por debajo del nuevo piso.

Entre los sectores mencionados oficialmente aparecen:

Maestranza

Construcción (UOCRA)

Sanidad

El plan también podría alcanzar a trabajadores rurales, mientras que el personal de casas particulares quedaría fuera de este esquema, según adelantaron fuentes gubernamentales.

No todos los trabajadores registrados recibirían entonces un aumento hasta $1.070.000.

Por ejemplo, en Comercio —la actividad con mayor cantidad de empleados bajo convenio— un trabajador de Maestranza A sin antigüedad y con jornada completa ya percibe alrededor de $1.159.000 brutos, por encima del piso que busca impulsar Trabajo.

La medida tendría mayor impacto en las categorías que actualmente permanecen por debajo del millón.

Cómo podrían llevar los salarios hasta ese monto

Otra de las claves estará en la composición del recibo.

El Gobierno viene buscando que las paritarias no generen aumentos porcentuales demasiado elevados que puedan trasladarse posteriormente a precios.

Dentro de esa estrategia aparece la posibilidad de que el nuevo piso se alcance combinando aumentos sobre las escalas salariales con bonos o sumas fijas, especialmente en los sectores que parten desde remuneraciones más bajas.

De esta manera, el trabajador podría alcanzar el ingreso garantizado sin que necesariamente todo el incremento termine incorporado inmediatamente al salario básico.

Ese punto será central en las negociaciones con los gremios, porque la forma en que se compone el sueldo también repercute en adicionales, antigüedad, aguinaldo y futuras paritarias.

Hoy se reúne el Consejo del Salario

La noticia coincide con una negociación que puede dejar novedades en las próximas horas.

El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil fue convocado para este viernes 28 de agosto a las 12:30, mediante una reunión virtual.

Será el primer encuentro del organismo en 2026 y allí participarán representantes sindicales, cámaras empresarias y el Gobierno. Si en la primera sesión no se consigue la mayoría necesaria, existe una segunda convocatoria prevista para las 14 horas.

Antes, a las 10, está previsto discutir los valores mínimo y máximo de la Prestación por Desempleo, que actualmente también están vinculados al Salario Mínimo.

Cuánto podría aumentar el SMVM

Por ahora no existe un nuevo monto oficial definido para el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

El valor de $376.600 comenzó a regir el 1° de agosto como último tramo de la escala fijada anteriormente por el Gobierno.

Las centrales sindicales reclamarán una recomposición mayor. La CGT y las CTA incluso habían pedido que el encuentro de este viernes fuera presencial, pero la Secretaría de Trabajo mantuvo la modalidad virtual.

La discusión tiene además consecuencias que van más allá de los trabajadores que cobran directamente el mínimo.

El SMVM funciona como referencia para la Prestación por Desempleo y también incide sobre determinadas prestaciones y mecanismos de la seguridad social. Actualmente, el seguro por desempleo tiene un mínimo de $188.300 y un máximo de $376.600.

Qué tiene que pasar para que haya salarios garantizados de más de $1 millón

El proyecto está todavía en una etapa de negociación.

La intención de Trabajo es que el piso de $1.070.000 brutos empiece a incorporarse en los nuevos acuerdos colectivos. Para que eso ocurra, primero deberán negociar cada sindicato y su correspondiente cámara empresaria.

Después, la Secretaría de Trabajo tendrá que homologar esos acuerdos.

Por eso, no habrá una fecha única en la que todos los trabajadores que actualmente cobran menos de un millón pasen automáticamente a superar esa cifra.

Las próximas paritarias serán las que determinarán qué sectores se incorporan primero, cómo estará compuesto ese ingreso y desde qué mes comenzará a pagarse.

La primera señal llegará este viernes con el Consejo del Salario. Allí se discutirá qué ocurre con el SMVM de $376.600, mientras en paralelo el Gobierno intenta instalar un nuevo piso mucho más alto para los trabajadores alcanzados por convenios colectivos.