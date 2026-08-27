Impresionante temporal de viento y granizo en santa fe: techos volados, heridos y numerosos daños

Un impresionante temporal de viento y granizo golpeó este jueves 27 de agosto a varias localidades de Santa Fe, donde en pocos minutos el cielo se oscureció por completo y comenzaron a registrarse violentas ráfagas, caída de piedras de gran tamaño y destrozos.

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Violenta tormenta con ráfagas y granizo destructivo afectó a Las Rosas (Santa Fé). pic.twitter.com/A203NHbOJT — Tiempo AMBA (@Tiempo_AMBA) August 27, 2026

Las imágenes difundidas durante la jornada muestran calles cubiertas de granizo, árboles arrancados, techos desprendidos y vehículos afectados en distintos corredores viales. Las zonas más castigadas fueron Las Rosas y San Genaro, aunque la tormenta también alcanzó a otras localidades del centro-sur santafesino.

#URGENTE | Se generan tormentas severas pero muy aisladas sobre Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Alguna con granizo y ráfagas, por ejemplo esta sobre Ruta Provincial 65 en Santa Fe.



Esta celda en particular se dirige a Nogoya (Entre Ríos) y alrededores.



📹 Cred al autor pic.twitter.com/mQTwfmJbDu — Clima MeteoFedex ⛈ (@MeteoFedex) August 27, 2026

Ráfagas de más de 100 km/h y granizo en Las Rosas

Uno de los momentos más intensos se produjo durante la mañana en Las Rosas, localidad del departamento Belgrano.

Cerca de las 8:30 el cielo comenzó a oscurecerse y, en cuestión de minutos, se desató una fuerte granizada acompañada por violentas ráfagas.

Registros meteorológicos de la zona indicaron que el viento llegó a alcanzar aproximadamente 104 kilómetros por hora, suficiente para derribar árboles, postes y estructuras.

La tormenta tuvo una duración relativamente breve, de alrededor de 15 minutos en su etapa más intensa, pero fue suficiente para generar daños importantes en distintos barrios.

Las calles quedaron cubiertas por una capa blanca de granizo mientras cuadrillas municipales, bomberos y personal de emergencia salían inmediatamente a despejar las zonas afectadas.

Más de 50 viviendas resultaron afectadas

El relevamiento oficial realizado durante la tarde permitió dimensionar el impacto.

Entre Las Rosas y San Genaro se contabilizaron al menos 53 viviendas afectadas.

En Las Rosas fueron relevadas 29 casas con daños de distinta consideración y dos familias tuvieron que ser evacuadas y asistidas por el municipio.

En San Genaro, en tanto, otras 24 viviendas sufrieron daños y también resultó afectada la galería de una escuela. Allí varias familias decidieron autoevacuarse y trasladarse temporalmente a casas de familiares.

Hasta la última actualización oficial no se habían reportado víctimas ni personas heridas de gravedad.

Techos volados, una escuela dañada y toda una ciudad sin luz

El viento fue uno de los componentes más destructivos del fenómeno.

En San Genaro se registraron voladuras de techos en viviendas y otros edificios, entre ellos una escuela, un club y un taller mecánico.

La tormenta también provocó una interrupción generalizada del suministro eléctrico y equipos de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) comenzaron a trabajar para reparar cables y estructuras dañadas.

En Las Rosas ocurrió una situación similar, con árboles y postes caídos y numerosos sectores que quedaron sin electricidad después del temporal.

Protección Civil, Bomberos Voluntarios, Policía, municipios y equipos provinciales desplegaron un operativo para relevar viviendas y asistir a los damnificados.

El viento también provocó accidentes en las rutas

Las condiciones fueron particularmente complicadas para quienes circulaban por las rutas santafesinas.

En las rutas provinciales 65 y 178 se informaron vehículos volcados y despistes asociados a las fuertes ráfagas y la escasa visibilidad durante el paso del temporal.

Una de las escenas más llamativas ocurrió sobre la Ruta Provincial 65, entre Las Rosas y San Genaro.

Una camioneta 4×4 que transportaba ataúdes terminó volcada por el viento y parte de su carga quedó desparramada sobre la banquina. Los ocupantes fueron asistidos y personal policial tuvo que intervenir para ordenar el tránsito.

Las autoridades recomendaron circular con precaución debido a la presencia de ramas, agua acumulada y elementos desplazados sobre algunas calzadas.

El temporal también golpeó al campo santafesino

La zona rural sufrió consecuencias importantes.

En San Genaro se registraron silos derribados, maquinaria desplazada y cultivos castigados por la piedra.

Productores de Las Rosas también reportaron daños sobre lotes agrícolas. En uno de los establecimientos afectados se estimaron pérdidas importantes sobre cultivos de trigo, aunque el impacto varió considerablemente de un campo a otro.

El fenómeno atravesó una de las principales regiones productivas del país, por lo que durante las próximas horas continuarán los relevamientos para determinar el alcance de los daños.

Qué otras localidades fueron alcanzadas por la tormenta

Además de Las Rosas y San Genaro, se reportaron granizo, fuertes vientos o tormentas en localidades como:

Monje

Gálvez

Díaz

Casalegno

Clason

Armstrong

Las Parejas

Monte de Oca

sectores del Cordón Industrial

En la mayoría de esos puntos se registraron fenómenos intensos pero con daños menores a los observados en las dos localidades más castigadas.

El episodio se produjo además en un contexto de fuerte inestabilidad sobre la región central del país. El Servicio Meteorológico Nacional viene advirtiendo que, con El Niño ya instalado, aumenta la probabilidad de episodios de tormentas severas, granizo, ráfagas intensas y acumulados importantes de lluvia en el Litoral durante los próximos meses.

Mientras tanto, los equipos de emergencia permanecen desplegados en Las Rosas y San Genaro para restablecer servicios, retirar árboles y asistir a las familias que sufrieron daños durante uno de los temporales más fuertes registrados este jueves en la región.