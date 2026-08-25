Cuándo cobran los docentes bonaerenses en septiembre 2026 y cómo quedaron los sueldos

Los docentes bonaerenses comienzan a mirar el calendario de septiembre de 2026, un mes que llegará con novedades tanto en la fecha de pago como en los recibos de sueldo. El último acuerdo paritario todavía tiene un tramo que deberá reflejarse en el próximo depósito y, al mismo tiempo, se acerca una nueva discusión salarial con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Maestros, profesores, preceptores y otros trabajadores de la educación tendrán así varias cuestiones para seguir durante las próximas semanas: el cronograma de cobro, la nueva escala correspondiente a agosto y la reapertura de las paritarias prevista para septiembre.

Cuándo cobran los docentes bonaerenses en septiembre 2026

Hasta este martes 25 de agosto, la Tesorería General de la Provincia de Buenos Aires todavía no publicó oficialmente el cronograma completo correspondiente a septiembre.

Ver también: Nueva paritaria docente: cuándo se reúne la Provincia y qué puede pasar con los salarios en septiembre

Sin embargo, de mantenerse el esquema utilizado habitualmente por la administración provincial, la Dirección General de Cultura y Educación y DiPrEGeP cobrarían el lunes 7 de septiembre de 2026.

La fecha surge del mecanismo habitual que coloca al sector educativo en el quinto día hábil del mes. En septiembre, los primeros días hábiles quedan distribuidos de la siguiente manera:

Martes 1: primer día hábil.

Miércoles 2: segundo día hábil.

Jueves 3: tercer día hábil.

Viernes 4: cuarto día hábil.

Lunes 7: quinto día hábil.

Por el momento, el 7 de septiembre debe considerarse una fecha prevista. La confirmación definitiva llegará cuando Tesorería publique formalmente el cronograma mensual.

Ver también: Estatales bonaerenses: cuánto cobrarán en septiembre y qué aumento llega al recibo

Qué sueldo cobrarán los docentes en septiembre

El depósito de septiembre corresponde a los haberes de agosto, por lo que incorporará el segundo tramo del último acuerdo salarial alcanzado entre la Provincia y los gremios docentes.

La paritaria estableció una recomposición del 7% calculada sobre los salarios de junio, distribuida de esta manera:

5% desde julio .

. 2% adicional desde agosto.

El incremento de julio ya apareció en el cobro realizado durante agosto.

En septiembre llegará al bolsillo la escala correspondiente a agosto, que incorpora el segundo tramo del acuerdo. La Provincia confirmó formalmente ese entendimiento el 8 de julio.

Cómo quedaron los sueldos docentes con el último aumento

SUTEBA difundió los salarios testigo correspondientes a julio y agosto para trabajadores con 10 años de antigüedad.

Con la escala que se cobrará en septiembre, los valores de referencia quedaron así:

Cargo Sueldo correspondiente a agosto Preceptor $885.901 Maestro de Grado $1.018.575 Profesor con 20 módulos $1.380.137 Maestro de Grado con quinta hora $1.268.805 Maestro de Grado con jornada completa $2.037.149

Los montos fueron informados por el Frente de Unidad Docente Bonaerense durante la última negociación salarial.

El Ministerio de Economía bonaerense también incorporó oficialmente la escala salarial docente correspondiente a agosto de 2026 dentro de las tablas vigentes para el personal comprendido por la Ley 10.579.

Cuánto aumenta respecto del último cobro

Para observar con mayor claridad el cambio, se pueden comparar los cargos testigo correspondientes a julio —cobrados durante agosto— con los valores de agosto que llegarán en septiembre.

Cargo Escala de julio Escala de agosto Preceptor $855.757 $885.901 Maestro de Grado $990.793 $1.018.575 Profesor con 20 módulos $1.348.905 $1.380.137 Maestro con quinta hora $1.236.347 $1.268.805 Maestro con jornada completa $1.982.586 $2.037.149

Así, por ejemplo, un Maestro de Grado con diez años de antigüedad tendrá una referencia superior al millón de pesos, mientras que una jornada completa con igual antigüedad supera los $2 millones.

Por qué el salario final puede ser diferente

Los valores difundidos por los gremios son cargos testigo y no representan necesariamente el importe exacto que recibirá cada docente.

La liquidación individual depende de distintos factores, entre ellos:

Antigüedad.

Cantidad de módulos u horas cátedra.

Tipo de cargo.

Jornada.

Desfavorabilidad.

Bonificaciones.

Situación de revista.

Descuentos personales.

Por eso, docentes que desempeñan funciones similares pueden recibir importes diferentes en sus cuentas.

El recibo de sueldo será el documento que permita comprobar el monto definitivo y los conceptos incorporados en la liquidación.

El aumento que llega en septiembre no es un nuevo acuerdo

Existe una diferencia importante entre el aumento que se cobra en septiembre y la paritaria que se desarrollará durante ese mismo mes.

El 2% que aparecerá en los próximos haberes ya había quedado acordado en julio y corresponde al salario de agosto.

Por lo tanto, no se trata de una nueva recomposición negociada en septiembre.

La próxima discusión salarial deberá definir qué sucede después de agosto y si habrá nuevas mejoras para septiembre, octubre y los meses restantes de 2026.

Septiembre tendrá una nueva paritaria docente

El acuerdo firmado en julio incluyó además el compromiso de reabrir las negociaciones durante septiembre.

Hasta el momento no existe un nuevo porcentaje confirmado ni una fecha oficial para la reunión.

Los gremios volverán a discutir la evolución de los salarios frente a la inflación y buscarán determinar qué recomposición corresponde para la última parte del año.

La Provincia viene aplicando durante 2026 acuerdos relativamente cortos, lo que permitió revisar periódicamente la situación salarial en función de la evolución económica.

Si hay otro aumento en septiembre, cuándo se cobraría

Una eventual suba acordada durante la próxima paritaria no necesariamente aparecerá en el depósito que los docentes recibirán a comienzos de septiembre.

Ese pago corresponde a los haberes de agosto, cuya liquidación ya utiliza la escala actualmente vigente.

Si la Provincia y los gremios acordaran, por ejemplo, un incremento aplicado desde los salarios de septiembre, lo habitual sería que esa mejora se refleje en el pago realizado durante octubre.

La situación podría cambiar si se resolviera una liquidación complementaria o retroactiva, aunque hasta ahora no existe ninguna decisión de ese tipo.

Docentes y auxiliares suelen cobrar el mismo día

El cronograma provincial agrupa habitualmente a los trabajadores vinculados con la Dirección General de Cultura y Educación y DiPrEGeP en la misma jornada.

Eso incluye al sector docente y a los auxiliares comprendidos dentro de la liquidación educativa, aunque los auxiliares poseen un régimen salarial diferente.

De mantenerse el calendario habitual, ambos sectores quedarían previstos para el lunes 7 de septiembre.

Cuándo se confirmará oficialmente la fecha de pago

La Tesorería General suele publicar el cronograma cuando se acerca el cierre de cada mes.

Por eso, durante los próximos días debería conocerse si el lunes 7 de septiembre queda finalmente confirmado para Educación o si la Provincia dispone alguna modificación.

Hasta entonces, esa fecha funciona como referencia de acuerdo con el esquema administrativo habitual.

Lo que sí se encuentra confirmado es la escala salarial: los docentes cobrarán los haberes correspondientes a agosto con el segundo tramo del último acuerdo paritario incorporado, mientras esperan que durante septiembre vuelva a abrirse la negociación que definirá cómo continuarán los salarios durante el tramo final de 2026.