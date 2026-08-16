Anses confirmó un nuevo aumento para septiembre 2026: cuánto cobrarán jubilados, auh y asignaciones

Los beneficiarios de ANSES tendrán un nuevo aumento en septiembre de 2026, luego de conocerse el dato de inflación correspondiente a julio. La actualización alcanzará a jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo y asignaciones familiares, entre otras prestaciones.

El incremento ya puede determinarse a partir del Índice de Precios al Consumidor difundido por el INDEC, aunque todavía resta que ANSES publique las resoluciones con las escalas definitivas de septiembre. También permanece pendiente una definición sobre la continuidad del bono extraordinario para jubilados y pensionados.

ANSES: de cuánto será el aumento en septiembre 2026

Las prestaciones alcanzadas por la movilidad tendrán en septiembre una actualización de aproximadamente 2,11%.

El INDEC informó oficialmente que la inflación de julio fue del 2,1% mensual, mientras que acumuló un 19,3% durante los primeros siete meses del año y llegó al 33,8% interanual.

La diferencia entre el 2,1% que aparece redondeado en el informe público del IPC y el 2,11% utilizado para calcular la movilidad responde al valor con mayor precisión del índice.

Esto ya ocurrió en agosto: el IPC de junio fue informado públicamente como 1,9%, mientras que ANSES aplicó finalmente una movilidad del 1,89%.

Desde la modificación de la fórmula previsional, las prestaciones se actualizan todos los meses tomando como referencia la inflación registrada dos meses antes. De esta forma, el IPC de julio determina el aumento correspondiente a septiembre.

Cuánto será la jubilación mínima en septiembre 2026

En agosto, el haber mínimo previsional está oficialmente establecido en $419.775,93, según la Resolución 232/2026 de ANSES.

Aplicando una movilidad del 2,11%, la jubilación mínima de septiembre se ubicaría en aproximadamente:

$428.633,20

Esto implica un incremento de alrededor de $8.857 en el haber mensual antes de considerar cualquier bono extraordinario.

El haber máximo, que durante agosto es de $2.824.694,49, subiría aproximadamente a $2.884.295,54. Los importes definitivos deberán quedar establecidos en la resolución que publique ANSES para septiembre.

Qué pasa con el bono de $70.000 en septiembre

Este punto requiere una distinción importante.

Durante agosto, los jubilados y pensionados de menores ingresos reciben un bono extraordinario de hasta $70.000, por lo que una persona que cobra la mínima percibe un total de $489.775,93.

Sin embargo, al 16 de agosto de 2026 todavía no fue publicado en el Boletín Oficial el decreto correspondiente al bono previsional de septiembre.

El refuerzo se viene prorrogando mediante decisiones mensuales del Gobierno y permanece congelado en $70.000. Por lo tanto, no debe sumarse todavía como un pago confirmado para septiembre.

Si el Ejecutivo decidiera mantener nuevamente el bono en $70.000, un jubilado de la mínima pasaría a cobrar alrededor de:

$428.633,20 + $70.000 = $498.633,20

Pero ese total queda sujeto a que el Gobierno oficialice nuevamente el refuerzo.

Cuánto aumentará la PUAM en septiembre

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) también está alcanzada por la movilidad.

En agosto su valor oficial es de $335.820,74, equivalente al 80% del haber mínimo.

Con la actualización de septiembre, pasaría aproximadamente a:

$342.906,56

En caso de que se mantuviera un bono extraordinario de $70.000 en las mismas condiciones actuales, el ingreso total podría alcanzar los $412.906,56, aunque el refuerzo todavía no está confirmado para septiembre.

Pensiones No Contributivas: cuánto cobrarían

Las Pensiones No Contributivas por Invalidez o Vejez equivalentes al 70% del haber mínimo también se actualizan mensualmente.

Con el nuevo incremento, el haber pasaría a ubicarse alrededor de:

$300.043,24

Las Pensiones para Madres de 7 Hijos, que tienen como referencia el haber mínimo previsional, quedarían aproximadamente en $428.633,20.

A estos valores podría sumarse el bono previsional si el Gobierno decide renovarlo durante septiembre. Hasta que se publique el correspondiente decreto, ese adicional no puede considerarse confirmado.

AUH: cuánto se cobra en septiembre 2026

La Asignación Universal por Hijo también recibirá el nuevo aumento.

Durante agosto, la AUH tiene un valor total de $150.848 por hijo, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad alcanza los $491.173.

Con una actualización del 2,11%, los valores estimados para septiembre quedan así:

Prestación Agosto 2026 Septiembre 2026 estimado AUH por hijo $150.848 $154.031 AUH por Hijo con Discapacidad $491.173 $501.537

Los importes finales pueden presentar pequeñas diferencias por los redondeos utilizados en la resolución de ANSES.

Cuánto se cobra realmente de AUH

El valor publicado para la AUH representa el 100% de la prestación.

En los casos en los que continúa aplicándose la retención mensual del 20%, ANSES deposita el 80% y reserva la diferencia para su posterior cobro mediante el cumplimiento de los requisitos de la Libreta AUH. ANSES mantiene disponible el trámite para acreditar los controles correspondientes y acceder al complemento acumulado.

Tomando un valor estimado de $154.031 para septiembre:

80% aproximado a cobrar: $123.225.

$123.225. 20% acumulado: $30.806.

La situación puede variar en aquellos casos alcanzados por mecanismos de acreditación automática.

Asignación por Embarazo también aumenta

La Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) se actualiza con el mismo mecanismo de movilidad.

Como durante agosto tiene un valor general equivalente a la AUH, de $150.848, en septiembre también se ubicaría aproximadamente en $154.031.

El aumento se aplica automáticamente, por lo que los titulares no tienen que realizar un trámite especial para recibir la actualización.

SUAF: cuánto será la Asignación Familiar por Hijo

También aumentan las prestaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) que cobran trabajadores registrados, monotributistas y otros grupos alcanzados.

En agosto, la Asignación Familiar por Hijo correspondiente al primer rango de ingresos es de $75.433, mientras que la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad del primer tramo alcanza los $245.597.

Aplicando el 2,11%, los valores estimados para septiembre serían:

Asignación Familiar por Hijo, primer rango: $77.025.

$77.025. Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad, primer rango: $250.779.

$250.779. Prenatal, primer rango: alrededor de $77.025.

Las escalas completas tienen distintos importes de acuerdo con el ingreso del grupo familiar y deberán ser formalizadas mediante la nueva resolución de ANSES.

También aumentan los topes de ingresos del SUAF

Los límites para acceder a las asignaciones familiares también se actualizan mediante la movilidad.

En agosto, el tope individual se encuentra en $3.092.203, mientras que el límite máximo del grupo familiar asciende a $6.184.406. Estos valores surgen de las escalas vigentes establecidas por la Resolución 233/2026.

Con el incremento del 2,11%, en septiembre quedarían aproximadamente en:

Tope individual: $3.157.448.

$3.157.448. Tope del grupo familiar: $6.314.897.

Los valores definitivos pueden variar mínimamente cuando ANSES publique las nuevas tablas oficiales.

Nacimiento, adopción y matrimonio: nuevos valores

Las asignaciones de pago único también están alcanzadas por la actualización.

Actualmente, en agosto, los valores oficiales son:

Nacimiento: $87.926.

Adopción: $525.682.

Matrimonio: $131.652.

Con el incremento previsto para septiembre quedarían aproximadamente en:

Asignación Septiembre 2026 estimado Nacimiento $89.781 Adopción $536.774 Matrimonio $134.430

Estos beneficios se abonan por única vez y están sujetos a los requisitos y límites de ingresos establecidos por ANSES.

El Complemento Leche también tendrá actualización

El Complemento Leche del Plan 1000 Días, destinado a determinados titulares de AUH y Asignación por Embarazo con hijos pequeños, también se encuentra alcanzado por las actualizaciones correspondientes.

En agosto el importe se ubica en $56.897.

Aplicando el incremento de septiembre, pasaría a aproximadamente $58.098.

¿Aumenta la Tarjeta Alimentar en septiembre?

No necesariamente.

A diferencia de la AUH y otras prestaciones alcanzadas por la movilidad de ANSES, la Prestación Alimentar no tiene una actualización automática mensual vinculada al IPC.

Por eso, el aumento de septiembre no implica por sí mismo una suba de la Tarjeta Alimentar. Durante agosto continúa abonándose con sus valores vigentes.

Para que cambien esos importes debe existir una decisión específica del Gobierno.

Resumen de los aumentos de ANSES para septiembre 2026

Tomando el incremento del 2,11%, los principales valores estimados son:

Prestación Septiembre 2026 Jubilación mínima $428.633,20 Jubilación máxima $2.884.295,54 PUAM $342.906,56 PNC 70% $300.043,24 AUH $154.031 AUH con Discapacidad $501.537 SUAF por Hijo – primer rango $77.025 SUAF Hijo con Discapacidad – primer rango $250.779 Nacimiento $89.781 Adopción $536.774 Matrimonio $134.430 Complemento Leche $58.098

El aumento quedó determinado tras conocerse el IPC de julio, pero ANSES todavía debe publicar las resoluciones que oficialicen los valores definitivos de septiembre.

También queda pendiente conocer si el Gobierno volverá a pagar el bono de $70.000 a jubilados y pensionados de menores ingresos. Esa definición será clave para saber cuánto cobrarán finalmente de bolsillo quienes perciben el haber mínimo durante septiembre de 2026.