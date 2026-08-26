Cuenta dni septiembre 2026: todos los descuentos, días y nuevos topes de reintegro

Septiembre llega con una amplia batería de beneficios para quienes utilizan Cuenta DNI, la billetera digital de Banco Provincia. Los descuentos abarcan compras cotidianas, supermercados, gastronomía, garrafas, universidades y comercios de cercanía, con reintegros que en algunos rubros pueden aprovecharse todas las semanas.

La clave será organizar las compras según el día y conocer cuánto hay que gastar para alcanzar cada tope.

Cuenta DNI septiembre 2026: descuentos y topes principales

Tomando como referencia el esquema vigente con el que la aplicación llega a septiembre, los principales beneficios quedan distribuidos así:

Beneficio Descuento Días Tope Comercios de cercanía 20% Lunes a viernes $6.000 por semana Supermercados adheridos 15% Martes y miércoles $6.000 por semana Ferias y Mercados Bonaerenses 40% Todos los días $6.000 por semana Universidades y comercios adheridos 40% Todos los días $6.000 por semana Gastronomía 25% Sábados y domingos $8.000 por semana YPF Full 25% Sábados y domingos $8.000 por semana Garrafas 40% Todos los días $18.000 por mes Marcas destacadas 30% Todos los días $15.000 por mes

Los comercios incluidos deben estar adheridos a cada promoción y el pago debe realizarse mediante las modalidades habilitadas dentro de Cuenta DNI.

Comercios de cercanía: cuánto hay que gastar para recuperar $6.000

Uno de los beneficios más utilizados continúa siendo el de comercios de barrio.

La promoción ofrece un 20% de reintegro de lunes a viernes, con un límite de $6.000 por semana y por persona.

Para agotar completamente el beneficio hay que realizar compras por:

$30.000 semanales.

Dentro de esta categoría pueden encontrarse almacenes, carnicerías, granjas, pescaderías y otros comercios adheridos. Gastronomía y garrafas cuentan con promociones separadas.

Si una persona aprovecha las cuatro semanas completas del mes, podría recuperar hasta $24.000 solamente mediante este beneficio.

Los supermercados tienen días propios de descuento

Cuenta DNI también mantiene promociones específicas para supermercados.

En comercios adheridos existe un 15% de ahorro los martes y miércoles, con un tope de $6.000 por semana y un consumo mínimo de $30.000.

Para obtener los $6.000 completos hay que gastar $40.000 durante los días habilitados.

Además, distintas cadenas poseen días especiales dentro de la aplicación. Entre las promociones vigentes aparecen beneficios en Día, Nini, Toledo, La Anónima, Carrefour, ChangoMás y Coto, con porcentajes y formas de pago diferentes según cada cadena.

Por eso, antes de hacer una compra grande conviene consultar dentro de Cuenta DNI qué supermercado ofrece la mejor promoción ese día.

Ferias, mercados y universidades: 40% de reintegro

Uno de los porcentajes más altos corresponde a las Ferias y Mercados Bonaerenses.

El beneficio vigente alcanza el 40% todos los días, con $6.000 de reintegro semanal. Para completar el tope basta con realizar compras por $15.000.

El mismo porcentaje se aplica en comercios adheridos vinculados con universidades, entidades educativas y clubes, también con un máximo de $6.000 por semana.

Banco Provincia establece que esta promoción está disponible todos los días y que el beneficio se aplica a compras realizadas directamente desde la aplicación.

Gastronomía: $8.000 de ahorro cada fin de semana

Los sábados y domingos aparece otro de los beneficios fuertes.

Los establecimientos gastronómicos adheridos ofrecen 25% de descuento, con un tope de devolución de $8.000 por semana y por persona.

Para alcanzar ese máximo se necesitan consumos por $32.000 durante el fin de semana.

La misma modalidad se encuentra disponible en locales gastronómicos Full de YPF, aunque la promoción no incluye la compra de combustible.

Garrafas: uno de los mayores topes mensuales

Para quienes utilizan gas envasado, Cuenta DNI mantiene uno de sus reintegros más importantes.

La compra o recarga de garrafas tiene un 40% de ahorro todos los días y un tope acumulado de $18.000 por mes.

Para utilizar el beneficio completo hay que realizar compras por $45.000 durante el mes.

A diferencia de las promociones semanales, acá el límite se calcula sobre todas las operaciones realizadas durante el mes.

Marcas destacadas: 30% todos los días

La aplicación también reúne una selección de marcas con 30% de descuento todos los días.

Entre las empresas adheridas aparecen firmas vinculadas principalmente con gastronomía y consumo, como Havanna, La Fonte D’Oro, Lucciano’s, Guolis y Atalaya.

El reintegro puede alcanzar los $15.000 mensuales por comercio y por persona, por lo que el máximo se obtiene con consumos de $50.000.

También siguen las 3 cuotas sin interés

Septiembre tendrá además un beneficio que ya tiene continuidad confirmada más allá del mes.

Con “Tarjeteá con Cuenta DNI” se pueden realizar compras en hasta 3 cuotas sin interés utilizando tarjetas Visa o Mastercard de Banco Provincia previamente adheridas a la aplicación.

La promoción está vigente hasta el 31 de octubre de 2026 y funciona todos los días en comercios participantes.

No incluye alimentos, carnicerías, granjas, pescaderías ni grandes cadenas de supermercados.

Cómo aprovechar mejor Cuenta DNI durante septiembre

Para quienes quieran obtener el mayor ahorro posible, la estrategia pasa por no concentrar todas las compras el mismo día.

Los comercios de cercanía pueden aprovecharse de lunes a viernes; supermercados principalmente martes y miércoles; farmacias y perfumerías tienen beneficios específicos durante miércoles y jueves; y la gastronomía concentra sus promociones durante el fin de semana.

Además, las promociones semanales reinician su tope cada semana, por lo que repartir las compras puede generar una devolución considerablemente mayor que realizar todo el gasto en una sola operación.

Banco Provincia permite consultar desde su sitio y desde Cuenta DNI los comercios adheridos a cada beneficio, un paso importante porque el descuento no se activa únicamente por pagar con la aplicación: el establecimiento debe formar parte de la promoción correspondiente.