Provincia confirmó el calendario de pagos de septiembre: cuándo cobran docentes, policías y estatales

La Provincia de Buenos Aires confirmó las fechas de pago para docentes, policías y trabajadores estatales correspondientes a los haberes de agosto. El cronograma comenzará antes de que termine el mes y se extenderá durante los primeros días de septiembre, de acuerdo con el organismo en el que se desempeñe cada agente.

La Tesorería General bonaerense estableció un esquema escalonado que arrancará el lunes 31 de agosto y terminará el lunes 7 de septiembre, cuando recibirán sus salarios los trabajadores de Educación.

Calendario de pagos de septiembre 2026 en Provincia

Estas son las fechas principales que ya quedaron confirmadas:

Fecha Organismos Lunes 31 de agosto Vialidad, OCEBA e Instituto de la Vivienda Martes 1 de septiembre Seguridad, Servicio Penitenciario y otros organismos Miércoles 2 de septiembre Salud y Caja de Policía Jueves 3 de septiembre Administración Central y numerosos organismos provinciales Viernes 4 de septiembre Poder Judicial Lunes 7 de septiembre Educación y DiPrEGeP

De esta manera, algunos empleados provinciales encontrarán el dinero acreditado incluso antes del comienzo formal de septiembre.

Ver también: Nueva paritaria docente: cuándo se reúne la Provincia y qué puede pasar con los salarios en septiembre

Policías y penitenciarios cobran el 1 de septiembre

El martes 1 de septiembre será el turno de varios organismos vinculados con Seguridad y Desarrollo Social.

Ese día cobrarán:

Ministerio de Seguridad.

Servicio Penitenciario Bonaerense .

. Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.

Patronato de Liberados.

Instituto Provincial de Lotería y Casinos.

Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia.

Para el personal de la Policía Bonaerense, esta será por lo tanto la fecha central de acreditación de los haberes correspondientes a agosto.

Cuándo cobran los trabajadores de Salud

El miércoles 2 de septiembre quedará reservado principalmente para:

Ministerio de Salud.

Caja de Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Esto incluye a una importante cantidad de trabajadores que se desempeñan en hospitales y dependencias sanitarias provinciales.

La mayoría de los estatales cobrará el jueves 3

El jueves 3 concentrará la mayor cantidad de organismos.

Entre ellos aparecen ARBA, Economía, Trabajo, Justicia, Gobierno, Transporte, Infraestructura, Desarrollo Agrario, Ambiente, Producción y la Tesorería General, además del Poder Legislativo y distintos entes provinciales.

También están incluidos la Autoridad del Agua, Astillero Río Santiago, OPISU, la Comisión de Investigaciones Científicas, las universidades provinciales del Sudoeste y de Ezeiza, el Instituto Cultural y otros organismos descentralizados.

Por eso, para buena parte de los trabajadores de la administración pública provincial, la fecha a tener en cuenta será el jueves 3 de septiembre.

El viernes 4, en tanto, se acreditarán los salarios del Poder Judicial.

Cuándo cobran los docentes bonaerenses en septiembre

Los trabajadores de la Dirección General de Cultura y Educación serán quienes cierren el cronograma.

Los sueldos se depositarán el:

Lunes 7 de septiembre de 2026.

Ver también: Docentes bonaerenses: cuánto cobrarán en septiembre 2026 con el aumento ya confirmado

La misma fecha corresponde a la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada (DiPrEGeP).

De esta manera, queda oficialmente confirmada una fecha que hasta ahora se manejaba como estimativa en función del mecanismo habitual utilizado por la Provincia.

El sueldo docente llega con el último aumento acordado

El pago de septiembre tendrá además una particularidad para docentes y trabajadores comprendidos por la Ley 10.430.

Los haberes que se depositan corresponden a agosto y ya incorporan el segundo tramo de la última paritaria.

El acuerdo alcanzado en julio estableció un 7% de aumento escalonado sobre los salarios de junio:

5% desde julio.

2% adicional desde agosto.

Por lo tanto, ese segundo tramo será el que impactará en los recibos que se cobran ahora.

En el caso docente, por ejemplo, las escalas difundidas durante la negociación ubican como referencia a un maestro de grado con diez años de antigüedad por encima del millón de pesos, aunque el monto final depende de antigüedad, cargo, módulos, jornada y adicionales.

La paritaria vuelve a abrirse en septiembre

El aumento que llegará con este cobro no es una nueva recomposición de septiembre, sino el último tramo del acuerdo firmado anteriormente.

Provincia y gremios dejaron establecida una reapertura de las negociaciones salariales durante septiembre, por lo que en las próximas semanas comenzará una nueva discusión sobre los haberes posteriores a agosto.

Cualquier incremento que pueda acordarse en esa instancia tendrá que definir desde qué mes se aplica y cuándo aparece efectivamente en las cuentas de los trabajadores.

Por ahora, lo que ya quedó cerrado es el calendario: los pagos comenzarán el lunes 31 de agosto y finalizarán el lunes 7 de septiembre con docentes y personal educativo, completando así la acreditación de los haberes de agosto para la administración pública bonaerense.