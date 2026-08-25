Colegios privados en Provincia: la nueva escala de cuotas autorizada para septiembre

Si tenés hijos en escuelas privadas con aporte estatal dentro del territorio bonaerense, las notificaciones con los nuevos valores de las cuotas ya comenzaron a ser enviadas.

La Dirección General de Cultura y Educación autorizó una actualización del 2,5% para septiembre, medida que alcanzará a 1,2 millones de alumnos.

Motivos del ajuste y situación del sector

Desde las cámaras de enseñanza privada indicaron que el incremento resulta necesario para absorber los aumentos paritarios docentes otorgados en la provincia.

Asimismo, señalaron que las administraciones enfrentan márgenes mínimos por el alza en servicios y mantenimiento, junto con una morosidad promedio del 11% en el cobro de aranceles.

Cuotas máximas para el Nivel Primario

Los topes arancelarios permitidos para septiembre en los establecimientos primarios variarán según el porcentaje de subvención estatal que perciba la institución:

Con 100% de subsidio estatal: el valor máximo de la cuota será de $38.070 .

el valor máximo de la cuota será de . Con 40% de subsidio estatal: el arancel mensual podrá cobrar hasta $172.180.

Aranceles autorizados para el Nivel Secundario

En el caso de las escuelas de nivel medio, los montos límite configurados por la autoridad provincial quedaron fijados de la siguiente manera: