¿habrá tarjeta alimentar para jubilados? Qué puede pasar y qué beneficios están vigentes

La posibilidad de una Tarjeta Alimentar para jubilados vuelve a generar expectativa mientras ANSES prepara los pagos de septiembre y los adultos mayores hacen cuentas con el próximo aumento, el bono previsional y los distintos beneficios disponibles a través de PAMI.

La ayuda alimentaria sería especialmente relevante para quienes perciben los ingresos más bajos. Además, el programa nacional tuvo una actualización importante durante 2026, lo que volvió a despertar preguntas sobre una eventual ampliación hacia otros sectores vulnerables.

Qué tendría que pasar para que los jubilados reciban la Tarjeta Alimentar

Actualmente, la denominada Tarjeta Alimentar funciona oficialmente como Prestación Alimentar y es administrada por el Ministerio de Capital Humano.

La normativa vigente prioriza hogares con niños y adolescentes de hasta 17 años, mujeres embarazadas, familias con hijos con discapacidad y titulares de la Pensión No Contributiva para Madres de siete hijos, entre otros casos específicos.

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Eso significa que los jubilados del régimen general de ANSES no están incorporados actualmente como grupo beneficiario por el solo hecho de cobrar una jubilación.

Sin embargo, la cobertura podría ampliarse en el futuro si Capital Humano modifica los criterios de focalización del programa. No sería necesario crear necesariamente una tarjeta física: la Prestación Alimentar actual se deposita directamente junto con otras prestaciones.

Otra alternativa sería implementar una ayuda alimentaria específica mediante PAMI, organismo que históricamente desarrolló programas de asistencia nutricional para afiliados vulnerables.

Hasta este 27 de agosto de 2026, no fue publicada una resolución oficial que incorpore de manera general a jubilados y pensionados dentro de la Prestación Alimentar.

Ver también: Asignaciones familiares: el nuevo límite de ingresos individual y por familia de septiembre

Cuánto paga actualmente la Tarjeta Alimentar

Los valores vigentes fueron elevados en mayo mediante la Resolución 161/2026 del Ministerio de Capital Humano.

Actualmente se pagan:

$72.250 para las categorías equivalentes a un hijo.

para las categorías equivalentes a un hijo. $113.299 para dos hijos.

para dos hijos. $149.425 para tres o más hijos.

El beneficio tuvo un incremento del 38% durante 2026 y se acredita mensualmente.

Estos montos no permiten anticipar cuánto cobraría eventualmente un jubilado si algún día fuera incorporado, porque una ampliación podría establecer una suma diferente y requisitos propios.

Septiembre llegará con un nuevo aumento para jubilados

Mientras se espera cualquier novedad sobre ayudas adicionales, hay algo que sí cambiará en septiembre: los haberes previsionales volverán a aumentar.

El Índice de Precios al Consumidor de julio fue del 2,1%, según el INDEC, y esa variación se traslada a las jubilaciones mediante la fórmula de movilidad mensual.

Con la actualización exacta, cercana al 2,11%, la jubilación mínima pasará de los $419.775,93 vigentes en agosto a aproximadamente:

$428.591 mensuales.

La suba también alcanzará a la PUAM, Pensiones No Contributivas y otras prestaciones que se actualizan con la movilidad.

Qué pasa con el bono de $70.000

El otro componente que siguen de cerca los jubilados es el bono extraordinario previsional.

Durante agosto, el Gobierno volvió a otorgar un refuerzo máximo de $70.000 para jubilados y pensionados de menores ingresos. El bono completo corresponde a quienes cobran hasta el haber mínimo y disminuye progresivamente para quienes lo superan hasta alcanzar el límite fijado.

Para septiembre, el aumento de la jubilación está determinado por la movilidad, mientras que el bono requiere una decisión específica del Poder Ejecutivo cada mes.

Si vuelve a mantenerse en $70.000, una persona que cobre la mínima alcanzaría aproximadamente los:

$498.591 entre haber y refuerzo.

El congelamiento del bono hace que la mejora porcentual efectiva de quienes perciben la mínima sea menor que la actualización aplicada sobre el haber previsional.

Qué beneficios ofrece PAMI que pueden aliviar otros gastos

Aunque una Tarjeta Alimentar general para jubilados no está hoy incorporada al esquema nacional, los afiliados a PAMI cuentan con diferentes coberturas que pueden reducir gastos mensuales importantes.

Uno de los principales es el programa de medicamentos.

PAMI mantiene coberturas de entre 50% y 80% para medicamentos de patologías crónicas y agudas, 40% para determinados productos de uso eventual y cobertura completa en numerosos tratamientos especiales.

Además, quienes no pueden afrontar el costo de sus remedios pueden solicitar la cobertura del 100% por razones sociales.

Entre las condiciones generales aparecen ingresos inferiores a 1,5 jubilaciones mínimas, no contar con medicina prepaga, determinados límites patrimoniales y otros requisitos. Cuando los medicamentos representan al menos el 15% del ingreso previsional, existen mecanismos especiales de reconsideración.

PAMI también tiene asistencia vinculada con la alimentación

Existe además una prestación menos conocida.

PAMI brinda almuerzos de lunes a viernes en Centros de Jubilados y Pensionados adheridos, junto con un complemento destinado a los fines de semana. El acceso está sujeto a una evaluación del equipo social del organismo.

También ofrece suplementos nutricionales con cobertura del 100% para afiliados que los necesitan por indicación médica, mediante receta y documentación específica.

A esto se suman promociones y descuentos disponibles para afiliados mediante el programa de Beneficios PAMI, que conviene consultar periódicamente porque las ofertas pueden modificarse.

Qué podría ocurrir con una ayuda alimentaria para jubilados

Hay tres caminos posibles si el Gobierno decidiera reforzar específicamente la alimentación de los adultos mayores:

Ampliar la Prestación Alimentar e incorporar jubilados de menores ingresos. Crear una prestación alimentaria específica a través de PAMI. Reforzar los ingresos mediante bonos u otras transferencias en lugar de una tarjeta diferenciada.

Cualquiera de esas opciones requeriría una decisión oficial y la definición de requisitos, montos y población alcanzada.

Por ahora, los jubilados tendrán durante septiembre un nuevo incremento por movilidad, mientras la atención seguirá puesta sobre la continuidad del bono previsional y cualquier eventual anuncio de Capital Humano o PAMI.

La recomendación es desconfiar de publicaciones que prometan una inscripción inmediata a una “Tarjeta Alimentar para jubilados”: una eventual ampliación debería aparecer primero en canales oficiales y, como ocurre con la Prestación Alimentar actual, podría incluso implementarse automáticamente sin necesidad de anotarse.