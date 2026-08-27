Tormenta de Santa Rosa 2026: qué puede pasar en la Provincia de Buenos Aires durante los próximos días

Cada final de agosto vuelve la misma pregunta: ¿llegará la Tormenta de Santa Rosa a la Provincia de Buenos Aires? Este año la respuesta tiene un condimento particular, porque la región ya atravesó este jueves una jornada con lluvias y tormentas, mientras los modelos siguen mostrando una atmósfera cambiante en el cierre del mes.

La tradición ubica el fenómeno alrededor del 30 de agosto, aunque desde el punto de vista meteorológico la llamada Tormenta de Santa Rosa no tiene una fecha exacta ni aparece obligatoriamente todos los años.

¿La tormenta de este jueves fue Santa Rosa?

Popularmente se denomina Tormenta de Santa Rosa a los episodios de tormentas que ocurren dentro de una ventana aproximada de cinco días antes o después del 30 de agosto, es decir, entre el 25 de agosto y el 4 de septiembre.

Este jueves 27, un frente frío avanzó sobre el centro del país y generó lluvias y tormentas en sectores de la Provincia de Buenos Aires, el AMBA y otras regiones centrales. Los modelos habían anticipado acumulados aproximados de entre 10 y 20 milímetros para algunas zonas.

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La coincidencia temporal hace que el episodio pueda quedar asociado popularmente con Santa Rosa, aunque no existe una tormenta meteorológica específica que lleve oficialmente ese nombre.

Qué pasará ahora en la Provincia de Buenos Aires

Después del paso del frente, el panorama tenderá a mejorar durante el viernes 28 y el fin de semana en buena parte del territorio bonaerense.

Para el AMBA, el Servicio Meteorológico Nacional prevé para el viernes cielo parcialmente nublado, con una mínima cercana a los 10°C y una máxima de aproximadamente 17°C. El sábado y el domingo también se presentan, por ahora, sin precipitaciones importantes.

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Una situación similar aparece en distintas zonas del interior.

Los pronósticos actuales muestran para ciudades del centro, oeste y sur bonaerense un período relativamente estable entre viernes y domingo, con recuperación gradual de las temperaturas y máximas que en numerosos puntos podrían ubicarse entre 17°C y 21°C.

Esto significa que el domingo 30 de agosto, día de Santa Rosa de Lima, podría transcurrir sin una tormenta generalizada sobre la Provincia.

Entonces, ¿Santa Rosa ya pasó?

No necesariamente hay que buscar un único episodio.

Los especialistas explican que hacia finales de agosto comienza una transición natural en la atmósfera argentina. Después de los meses más fríos y secos del invierno, empieza a ingresar con mayor frecuencia aire cálido y húmedo desde el norte.

Cuando ese aire se encuentra con frentes fríos que todavía avanzan desde la Patagonia, aumenta la posibilidad de lluvias, actividad eléctrica, ráfagas y eventualmente granizo.

Por eso existe una explicación meteorológica para que las tormentas comiencen a ser más frecuentes en esta época, aunque la asociación exacta con el 30 de agosto pertenece principalmente a la tradición popular.

Este año, además, Meteored señala que podrían existir dos sistemas diferentes dentro de la ventana temporal de Santa Rosa: el que afectó al centro del país entre miércoles y jueves y otro frente que comenzaría a organizarse hacia el cierre del fin de semana.

El segundo sistema deberá seguirse durante los primeros días de septiembre

Los modelos empiezan a mostrar nuevamente señales de inestabilidad hacia comienzos de septiembre.

Todavía existe bastante incertidumbre debido a la distancia temporal, pero algunos pronósticos proyectan un nuevo frente entre el martes 1 y el miércoles 2 de septiembre, con posibilidad de lluvias o tormentas en sectores bonaerenses.

Por ejemplo, las proyecciones para el oeste provincial muestran actualmente condiciones más estables durante el fin de semana y un posible regreso de los chaparrones hacia el miércoles 2.

Si ese sistema finalmente se confirma, también quedaría dentro de la ventana tradicional asociada con Santa Rosa.

Habrá que esperar las actualizaciones de los próximos días para determinar su recorrido, intensidad y las zonas que podrían recibir las mayores precipitaciones.

Granizo y ráfagas: por qué aumenta el riesgo en esta época

El episodio que golpeó este jueves a Santa Fe con granizo y ráfagas superiores a los 100 km/h mostró el potencial que pueden alcanzar las tormentas cuando coinciden suficiente humedad, inestabilidad y fuertes cambios de viento.

En la Provincia de Buenos Aires no se espera automáticamente un evento de esas características, pero el cambio de estación abre progresivamente el período del año en el que las tormentas severas comienzan a ser más frecuentes.

Septiembre suele presentar importantes contrastes: todavía pueden producirse irrupciones de aire frío e incluso heladas, mientras también aparecen jornadas templadas y húmedas que favorecen el desarrollo de tormentas.

El Niño suma otro elemento al escenario

Este año hay además un factor que incrementa el seguimiento meteorológico: El Niño se encuentra activo y continúa fortaleciéndose.

El fenómeno suele favorecer una mayor disponibilidad de humedad y períodos con precipitaciones por encima de lo habitual sobre el este y centro del país, especialmente a medida que avanza la primavera.

El Servicio Meteorológico Nacional ya tiene publicado para agosto-septiembre-octubre un escenario climático que contempla una mayor señal de lluvias sobre parte de la región.

Esto no significa que cada tormenta que ocurra durante las próximas semanas sea consecuencia directa de El Niño, pero sí configura un contexto diferente para el comienzo de la primavera.

Qué días habrá que seguir de cerca

Con los pronósticos disponibles hasta este jueves 27, el panorama puede resumirse de esta manera:

Viernes 28: mejora general y descenso de la probabilidad de lluvias.

mejora general y descenso de la probabilidad de lluvias. Sábado 29: tiempo mayormente estable en buena parte de la Provincia.

tiempo mayormente estable en buena parte de la Provincia. Domingo 30: por ahora sin una tormenta generalizada prevista.

por ahora sin una tormenta generalizada prevista. Lunes 31: continuidad de condiciones relativamente estables.

continuidad de condiciones relativamente estables. Entre martes 1 y miércoles 2: aumenta la incertidumbre y aparece la posibilidad de un nuevo frente.

Por eso, la Tormenta de Santa Rosa de 2026 podría terminar asociándose al episodio que ya pasó este jueves o a un nuevo sistema que aparezca en los primeros días de septiembre.

La próxima actualización de los modelos será clave para saber si Santa Rosa todavía tiene otra tormenta reservada para la Provincia de Buenos Aires antes de que termine su tradicional ventana meteorológica.