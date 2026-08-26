Cronograma de pagos confirmado: qué día cobran los estatales y docentes los sueldos de agosto en provincia

Si trabajás en la administración pública provincial o la docencia, ya podés consultar qué día exacto se acredita tu sueldo en la cuenta bancaria.
La Tesorería General dio a conocer las fechas oficiales de cobro de los haberes correspondientes al mes en curso.
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Acreditaciones de apertura el lunes 31 de agosto y martes 1° de septiembre
El calendario comenzará a liquidarse en el arranque de la semana para los primeros organismos e institutos estatales:
- Lunes 31 de agosto: Dirección de Vialidad, Instituto de la Vivienda y Organismo de Control de Energía Eléctrica (OCEBA).
- Martes 1° de septiembre: Ministerio de Seguridad, Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), Desarrollo de la Comunidad, Niñez y Adolescencia, Lotería y Patronato de Liberados.
Cobros fijados para el miércoles 2 y jueves 3 de septiembre
La nómina salarial continuará la recarga de cuentas durante la mitad de semana para el sector de salud y administraciones centrales:
- Miércoles 2 de septiembre: personal del Ministerio de Salud y beneficiarios de la Caja de la Policía.
- Jueves 3 de septiembre: ministerios de Infraestructura, Trabajo, Hacienda, Justicia, Producción, ARBA, Poder Legislativo, universidades provinciales y dependencias centrales.
Tramo final del cronograma: viernes 4 de septiembre
Cerrando la semana hábil previa al fin de semana, se concretará la acreditación de haberes para un poder clave:
- Viernes 4 de septiembre: depósitos correspondientes a la totalidad del Poder Judicial.
- Garantía bancaria: los fondos estarán disponibles a través de la red de cajeros en las primeras horas de la jornada.
Fecha de cobro asignada para el sector docente
El esquema de depósitos concluirá formalmente a la semana siguiente con el pago al personal educativo de la provincia:
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- Lunes 7 de septiembre: cobro para la Dirección General de Cultura y Educación y la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada.
- Cierre del calendario: los maestros y profesores serán los últimos trabajadores estatales en recibir los haberes.