Eclipse lunar 2026: a qué hora se verá la luna roja esta noche en la provincia de buenos aires

El cielo ofrecerá esta noche uno de los fenómenos astronómicos más destacados de 2026. Entre este jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto, un eclipse lunar podrá observarse desde toda la Provincia de Buenos Aires y tendrá un momento especialmente llamativo cuando casi toda la Luna quede cubierta por la sombra de la Tierra.

A qué hora se verá el eclipse lunar en la Provincia de Buenos Aires

El fenómeno comenzará alrededor de las 22:23 de este jueves, aunque durante esa primera etapa el cambio será muy tenue y posiblemente pase desapercibido para quien mire la Luna casualmente.

El espectáculo más evidente llegará después.

Estos son los horarios de referencia para la Provincia de Buenos Aires:

Etapa Hora Comienza la fase penumbral 22:23 del jueves 27 Comienza el eclipse parcial 23:33 Máximo del eclipse 1:12 del viernes 28 Finaliza el eclipse parcial 2:52 Termina completamente 4:01

Por lo tanto, quienes quieran observar solamente el momento más atractivo deberían mirar el cielo entre la medianoche y aproximadamente las 2 de la madrugada, con el punto máximo alrededor de la 1:12.

Por qué la Luna podría verse rojiza

El eclipse ocurre cuando la Tierra se ubica entre el Sol y la Luna y proyecta su sombra sobre el satélite.

Esta vez no será un eclipse lunar total. Sin embargo, será extraordinariamente profundo: durante el máximo, aproximadamente el 96,2% de la superficie visible de la Luna quedará dentro de la umbra terrestre.

Esto hará que visualmente pueda parecerse mucho a un eclipse total.

La zona cubierta puede tomar tonalidades rojizas, cobrizas o anaranjadas. Esto sucede porque una parte de la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre antes de llegar a la superficie lunar. Las longitudes de onda azuladas se dispersan con mayor facilidad, mientras que las rojizas logran atravesar la atmósfera y alcanzar la Luna.

Es el mismo fenómeno óptico que contribuye a que los amaneceres y atardeceres puedan verse rojizos.

Por tratarse de un eclipse parcial, una pequeña franja de la Luna permanecerá mucho más brillante durante el máximo.

El mejor horario para verla desde Buenos Aires

Si el objetivo es elegir un único momento, habrá que apuntar a la 1:12 de la madrugada del viernes.

Para entonces, casi todo el disco lunar estará cubierto por la sombra terrestre y el contraste con la pequeña porción iluminada debería ser muy evidente.

El eclipse parcial tendrá una duración de aproximadamente 3 horas y 18 minutos, mientras que contando también las etapas penumbrales todo el fenómeno se extenderá durante unas 5 horas y 38 minutos.

A diferencia de otros eventos astronómicos que se ven solamente desde una región determinada, este eclipse tendrá una ventaja para los bonaerenses: la Luna estará sobre el horizonte durante las etapas principales, por lo que no será necesario esperar su salida o intentar observarla cuando esté demasiado baja.

¿Se necesita telescopio para ver el eclipse?

No.

El eclipse puede observarse perfectamente a simple vista y tampoco requiere anteojos especiales.

Esta es una diferencia fundamental respecto de los eclipses solares. Mirar directamente un eclipse de Luna no representa un riesgo para la vista.

Quienes tengan binoculares podrán apreciar mejor la transición entre las zonas iluminadas y oscuras, mientras que un telescopio permitirá observar con mayor detalle cómo la sombra terrestre avanza sobre cráteres y accidentes de la superficie lunar.

Para verlo mejor alcanza con buscar un lugar:

Con buena visibilidad del cielo.

Alejado, si es posible, de luces muy intensas.

Sin árboles o edificios altos que obstruyan la vista.

Con poca nubosidad.

La contaminación lumínica no impide observar un eclipse lunar de la misma manera que ocurre con estrellas débiles o lluvias de meteoros, por lo que también podrá disfrutarse desde las ciudades.

Las nubes pueden ser el único obstáculo

El eclipse será astronómicamente visible desde toda la Provincia de Buenos Aires, pero las condiciones meteorológicas determinarán qué tan bien podrá apreciarse en cada localidad.

Esto cobra especial importancia porque el evento coincide con jornadas de inestabilidad en distintos sectores bonaerenses.

Una capa de nubes cerrada puede impedir completamente la observación, mientras que una nubosidad intermitente todavía permitiría ver distintas etapas del eclipse.

Por eso, quienes tengan pensado observarlo deberían revisar el pronóstico de su localidad durante la tarde y especialmente la evolución de la nubosidad hacia la medianoche.

Un eclipse especialmente profundo

Aunque suele hablarse de “Luna roja” o “Luna de sangre”, técnicamente el fenómeno de esta noche será un eclipse lunar parcial.

Su característica excepcional es la profundidad.

Solo una porción muy pequeña quedará fuera de la sombra más oscura de la Tierra durante el máximo, lo que permitirá obtener una imagen muy similar a la de un eclipse total. Time and Date calcula una obscuración del 96,2%.

El fenómeno podrá observarse también desde buena parte de América, además de sectores de Europa y África, pero Sudamérica se encuentra entre las regiones mejor ubicadas para seguir prácticamente toda la secuencia.

Para los bonaerenses, entonces, la cita principal será esta noche: desde las 23:33 comenzará la etapa claramente visible, mientras que alrededor de la 1:12 de la madrugada la Luna alcanzará su aspecto más llamativo.