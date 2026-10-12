Inflación de septiembre: el martes se conoce el dato que definirá el aumento de ANSES en noviembre

La inflación de septiembre de 2026 tendrá su dato oficial este martes 13 de octubre. El INDEC difundirá el Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional y, además del impacto en los gastos cotidianos, el porcentaje será una referencia directa para el aumento que recibirán jubilados, pensionados y titulares de asignaciones en noviembre. Hasta que salga el informe no existe un número oficial para septiembre.

La publicación llega después del fin de semana largo y en un momento en que muchas familias bonaerenses revisan los precios de alimentos, servicios y transporte. Hay una pregunta concreta detrás del nuevo indicador: cuánto subieron los precios y de qué manera se traslada ese resultado a los ingresos que paga la ANSES.

Ver también: cómo consultar el calendario de pagos de ANSES de octubre.

Cuándo se conoce la inflación de septiembre de 2026

Según el calendario de publicaciones, el martes 13 de octubre, a las 16, el Instituto Nacional de Estadística y Censos publicará el IPC correspondiente a septiembre. El documento incluirá la variación mensual nacional, la evolución interanual y el detalle por rubros y regiones.

El último informe disponible al momento de preparar esta nota es el de agosto, que registró una variación mensual de 1,7%. Ese porcentaje es un antecedente, no la cifra de septiembre. Repetirlo como si fuera el dato nuevo confundiría dos períodos distintos.

Los datos oficiales se pueden consultar en la sección del IPC del INDEC. En la misma jornada también está prevista la información de canasta básica alimentaria y total, utilizada para seguir la evolución de los umbrales de indigencia y pobreza.

Cómo repercute el IPC en jubilaciones y AUH de noviembre

La fórmula de movilidad previsional vigente actualiza mensualmente los haberes en función del IPC nacional, con dos meses de diferencia entre el período medido y el mes de pago. Por eso, el IPC de septiembre sirve como referencia para la movilidad de noviembre de 2026.

Jubilaciones y pensiones contributivas: recibirán la actualización porcentual correspondiente al indicador nacional de septiembre.

recibirán la actualización porcentual correspondiente al indicador nacional de septiembre. Asignación Universal por Hijo (AUH): se ajustará por el mismo criterio de movilidad establecido para las asignaciones.

se ajustará por el mismo criterio de movilidad establecido para las asignaciones. Otras asignaciones y prestaciones alcanzadas: sus importes se informarán oficialmente a través de ANSES para el mes de noviembre.

El monto concreto dependerá tanto del porcentaje que anuncie el INDEC como del haber que cada persona perciba. En el caso de posibles bonos extraordinarios, conviene esperar la comunicación específica del Gobierno: el IPC no confirma por sí solo la existencia ni el importe de un bono.

La explicación oficial de la movilidad de ANSES detalla la aplicación mensual del índice de precios. Es el respaldo normativo para entender la relación entre inflación y haberes.

Qué rubros mirar si vivís en la Provincia de Buenos Aires

Para un hogar bonaerense, el porcentaje general ofrece un resumen, pero no describe por completo todos los gastos. Al revisar el informe conviene prestar atención a alimentos y bebidas, vivienda y servicios, transporte, salud y educación, que pueden evolucionar de manera diferente.

El INDEC también publica aperturas regionales. El Gran Buenos Aires no es lo mismo que toda la Provincia de Buenos Aires: los distritos del interior forman parte de la región Pampeana del relevamiento. Esa distinción resulta útil cuando se intenta comparar el dato estadístico con los aumentos que se observan en cada ciudad.

Qué conviene hacer antes de que salga el número

Si estás calculando un presupuesto familiar o un ingreso previsional, la recomendación es mantener separado el dato oficial de las estimaciones privadas. Una proyección puede servir de referencia, pero no reemplaza al porcentaje que se dará a conocer mañana.

Una vez publicado el IPC de septiembre, se podrá calcular el ajuste estimado de los haberes de noviembre. Después habrá que contrastar los resultados con la comunicación de ANSES y sus resoluciones de importes definitivos.

Ver también: otros gastos de octubre que enfrentan los hogares bonaerenses.

La fecha a seguir, en síntesis, es el martes 13 de octubre a las 16. Antes de ese horario, cualquier título que presente el porcentaje de septiembre como definitivo será prematuro.