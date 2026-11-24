Debido al feriado nacional del lunes 23 de noviembre por el Día de la Soberanía, ANSES reanuda los pagos a partir de este martes 24 hasta el viernes 27.
Durante noviembre de 2026, todas las prestaciones previsionales y sociales incluyen un reajuste del 1,93%, calculado a partir de la inflación de septiembre con dos decimales exactos. A continuación, repasamos el calendario completo día por día, qué prestaciones se pagan y cómo consultar tu fecha exacta.
Haberes de diciembre en ANSES: quiénes superarán los $750.000 y de qué depende el pago del refuerzo de $70.000
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
Los titulares de jubilaciones y pensiones cuyos ingresos superan la mínima cobran durante esta semana según la terminación de su documento:
- DNI terminados en 0 y 1: Martes 24 de noviembre.
- DNI terminados en 2 y 3: Miércoles 25 de noviembre.
- DNI terminados en 4 y 5: Jueves 26 de noviembre.
- DNI terminados en 6 y 7: Viernes 27 de noviembre.
AUH, Asignación por Embarazo, Desempleo y otras prestaciones
El organismo previsional también completa esta semana el esquema de pagos para las asignaciones familiares, embarazadas y trabajadores sin empleo:
- AUH y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 8 cobran el 24 de noviembre; DNI terminados en 9, el 25 de noviembre.
- Asignación por Embarazo: DNI terminados en 8 cobran el 24 de noviembre; DNI terminados en 9, el 25 de noviembre.
- Prestación por Desempleo: DNI terminados en 0 y 1 cobran el 25 de noviembre; terminados en 2 y 3, el 26 de noviembre; y terminados en 4 y 5, el 27 de noviembre.
- Asignación por Maternidad y Asignaciones Familiares de PNC: Se abonan para todas las terminaciones de DNI desde el 11 y 12 de noviembre hasta el 10 de diciembre, respectivamente.
Cómo saber cuándo y dónde cobrás una prestación de ANSES
Si tenés dudas sobre la fecha exacta o la sucursal asignada para percibir tu beneficio, podés verificarlo de manera gratuita en segundos:
- Paso 1: Ingresá a la página oficial de ANSES.
- Paso 2: Completá el formulario con tu número de beneficio o de CUIL y presioná el botón “Consulta”.
- Paso 3: El sistema te informará el lugar de cobro y el plazo completo (desde el primer día hasta el último habilitado para retirar el dinero).
Cómo cambiar el medio de cobro desde Mi ANSES
Quienes deseen modificar el banco o billetera donde perciben su prestación deben ingresar a Mi ANSES (web o app) con CUIL y Clave de la Seguridad Social, ir a la sección “Cobros” y elegir “Cambiar medio de cobro”.
Tras validar el correo electrónico, el celular y el número de trámite del DNI, se habilita la nueva opción, que entrará en vigencia a los 60 días de solicitada (quienes residan en zona austral deben mantener sucursal bancaria para conservar el adicional).