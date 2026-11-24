Debido al feriado nacional del lunes 23 de noviembre por el Día de la Soberanía, ANSES reanuda los pagos a partir de este martes 24 hasta el viernes 27.

Durante noviembre de 2026, todas las prestaciones previsionales y sociales incluyen un reajuste del 1,93%, calculado a partir de la inflación de septiembre con dos decimales exactos. A continuación, repasamos el calendario completo día por día, qué prestaciones se pagan y cómo consultar tu fecha exacta.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Los titulares de jubilaciones y pensiones cuyos ingresos superan la mínima cobran durante esta semana según la terminación de su documento:

DNI terminados en 0 y 1: Martes 24 de noviembre.

Martes 24 de noviembre. DNI terminados en 2 y 3: Miércoles 25 de noviembre.

Miércoles 25 de noviembre. DNI terminados en 4 y 5: Jueves 26 de noviembre.

Jueves 26 de noviembre. DNI terminados en 6 y 7: Viernes 27 de noviembre.

AUH, Asignación por Embarazo, Desempleo y otras prestaciones

El organismo previsional también completa esta semana el esquema de pagos para las asignaciones familiares, embarazadas y trabajadores sin empleo:

AUH y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 8 cobran el 24 de noviembre ; DNI terminados en 9 , el 25 de noviembre .

DNI terminados en cobran el ; DNI terminados en , el . Asignación por Embarazo: DNI terminados en 8 cobran el 24 de noviembre ; DNI terminados en 9 , el 25 de noviembre .

DNI terminados en cobran el ; DNI terminados en , el . Prestación por Desempleo: DNI terminados en 0 y 1 cobran el 25 de noviembre ; terminados en 2 y 3 , el 26 de noviembre ; y terminados en 4 y 5 , el 27 de noviembre .

DNI terminados en cobran el ; terminados en , el ; y terminados en , el . Asignación por Maternidad y Asignaciones Familiares de PNC: Se abonan para todas las terminaciones de DNI desde el 11 y 12 de noviembre hasta el 10 de diciembre, respectivamente.

Cómo saber cuándo y dónde cobrás una prestación de ANSES

Si tenés dudas sobre la fecha exacta o la sucursal asignada para percibir tu beneficio, podés verificarlo de manera gratuita en segundos:

Paso 1: Ingresá a la página oficial de ANSES .

Ingresá a la página oficial de . Paso 2: Completá el formulario con tu número de beneficio o de CUIL y presioná el botón “Consulta” .

Completá el formulario con tu y presioná el botón . Paso 3: El sistema te informará el lugar de cobro y el plazo completo (desde el primer día hasta el último habilitado para retirar el dinero).

Cómo cambiar el medio de cobro desde Mi ANSES

Quienes deseen modificar el banco o billetera donde perciben su prestación deben ingresar a Mi ANSES (web o app) con CUIL y Clave de la Seguridad Social, ir a la sección “Cobros” y elegir “Cambiar medio de cobro”.

Tras validar el correo electrónico, el celular y el número de trámite del DNI, se habilita la nueva opción, que entrará en vigencia a los 60 días de solicitada (quienes residan en zona austral deben mantener sucursal bancaria para conservar el adicional).