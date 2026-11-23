La prestación mínima recibirá un aumento del 2,17%, sumará la segunda cuota del aguinaldo y podría alcanzar los $750.695,03 brutos si se renueva el bono de $70.000.

El porcentaje de actualización surge del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, informado por el INDEC (que toma dos decimales exactos). De este modo, el haber básico pasará de $444.158,46 a $453.796,69, sumando $226.898,34 de medio aguinaldo (lo que garantiza un piso de $680.695,03 aun sin el refuerzo).

Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en diciembre de 2026

Si el Gobierno nacional ratifica el esquema de refuerzo extraordinario aplicado hasta noviembre, los montos brutos estimados por prestación quedarán de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $453.796,69 de haber + $226.898,34 de aguinaldo + $70.000 de bono = $750.695,03 .

$453.796,69 de haber + $226.898,34 de aguinaldo + $70.000 de bono = . Jubilación máxima: $3.053.622,05 mensuales + $1.526.811,02 de SAC = $4.580.433,07 (sin bono).

$3.053.622,05 mensuales + $1.526.811,02 de SAC = (sin bono). Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $363.037,35 de prestación + $181.518,65 de aguinaldo + $70.000 de bono = $614.556 .

$363.037,35 de prestación + $181.518,65 de aguinaldo + $70.000 de bono = . PNC por invalidez y vejez: $317.657,68 de haber + $158.828,84 de SAC + $70.000 de bono = $546.486,52 .

$317.657,68 de haber + $158.828,84 de SAC + $70.000 de bono = . PNC para madres de siete hijos: Perciben el mismo esquema que la jubilación mínima, totalizando $750.695,03.

Quiénes recibirán el bono completo de $70.000 y cuál es el tope

El adicional extraordinario —congelado desde marzo de 2024— se habilita mes a mes mediante decreto del Poder Ejecutivo, por lo que aún resta su formalización para diciembre.

De mantenerse las reglas vigentes, cobrarán los $70.000 completos quienes perciban la jubilación mínima, mientras que quienes superen ese piso recibirán un monto proporcional hasta alcanzar el tope de $523.796,69 (por ejemplo, con un haber de $500.000, el bono será de $23.796,69). Quienes superen ese límite quedan excluidos.

Cómo se calcula el medio aguinaldo de diciembre

La segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) equivale al 50% del mejor haber mensual percibido durante el segundo semestre del año. Gracias a la movilidad mensual por inflación, el sueldo de diciembre será el más alto del período para quienes cobraron los seis meses completos.

Es fundamental tener en cuenta que el bono de $70.000 no entra en el cálculo del aguinaldo, ya que tiene carácter no remunerativo. En tanto, quienes comenzaron a cobrar su jubilación durante los últimos seis meses recibirán un monto proporcional al tiempo trabajado o beneficiado.

Qué beneficiarios de ANSES quedan excluidos del aguinaldo

No todas las prestaciones que liquida el organismo previsional incluyen el pago del medio aguinaldo en diciembre. Quedan fuera de este beneficio: