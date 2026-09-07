Inflación de agosto 2026: cuánto podría dar el dato del indec y qué anticipa el mercado

La inflación de agosto de 2026 se conocerá oficialmente esta semana y vuelve a concentrar la atención después del repunte que mostró el Índice de Precios al Consumidor durante julio.

El dato será especialmente importante porque distintas proyecciones privadas anticipan una nueva desaceleración. Sin embargo, todavía existe una diferencia fundamental entre una estimación y el número que finalmente publique el INDEC.

Además de medir qué ocurrió con los precios durante agosto, el índice tendrá efectos concretos sobre actualizaciones de ingresos y negociaciones salariales durante los próximos meses.

Cuánto podría dar la inflación de agosto

La principal referencia disponible es el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central.

Los 47 participantes del relevamiento estimaron una inflación mensual de 1,7% para agosto. El grupo de analistas que mejor proyectó esta variable en el pasado, denominado Top 10, también ubicó su previsión en 1,7%.

Indicador Dato / estimación Inflación oficial de julio 2,1% REM para agosto 1,7% Top 10 del REM para agosto 1,7% Inflación núcleo REM 1,7% Inflación núcleo Top 10 1,6%

El REM no es una proyección propia del Banco Central: reúne pronósticos de consultoras, centros de investigación y entidades financieras. Por eso, el 1,7% todavía no es el dato oficial de inflación.

Qué pasaría si el IPC confirma una cifra cercana al 1,7%

Julio había registrado una inflación oficial del 2,1%, mientras que junio cerró en 1,9%. Si agosto terminara cerca de la mediana del REM, volvería a ubicarse por debajo del 2%.

Eso marcaría una desaceleración de aproximadamente 0,4 puntos porcentuales frente al mes anterior y colocaría el índice en uno de los niveles mensuales más bajos del año.

Como antecedente, se puede revisar qué ocurrió cuando la inflación de junio bajó al 1,9%.

Cuándo publica el INDEC la inflación de agosto

El calendario oficial establece que el jueves 10 de septiembre se difundirá el informe correspondiente al IPC de agosto de 2026.

Hasta ese momento, cualquier porcentaje debe considerarse una proyección. El INDEC informó que el último dato confirmado, correspondiente a julio, fue de 2,1% mensual.

El informe oficial permitirá conocer además cómo evolucionaron los distintos rubros y las seis regiones estadísticas del país.

Por qué el dato puede impactar en el bolsillo

El IPC de agosto no quedará solamente como una referencia estadística. Su publicación puede trasladarse a distintos mecanismos de actualización.

ANSES: la movilidad mensual utiliza la inflación de dos meses atrás, por lo que el IPC de agosto será la referencia para el aumento de octubre de jubilaciones, pensiones y asignaciones alcanzadas por la fórmula.

la movilidad mensual utiliza la inflación de dos meses atrás, por lo que el IPC de agosto será la referencia para el aumento de octubre de jubilaciones, pensiones y asignaciones alcanzadas por la fórmula. Paritarias: distintos gremios utilizarán el dato para comparar salarios con la evolución del costo de vida.

distintos gremios utilizarán el dato para comparar salarios con la evolución del costo de vida. Contratos y actualizaciones: distintos mecanismos indexados utilizan el IPC de forma directa o indirecta.

En el caso de Tandil existe incluso un efecto automático: los salarios básicos municipales de septiembre deben actualizarse tomando como referencia el IPC de agosto. La situación está explicada en la nota sobre el próximo aumento para los municipales de Tandil.

Qué espera el mercado para los próximos meses

El REM no proyecta un salto importante después de agosto. Los analistas prevén cifras mensuales que continuarían moviéndose alrededor de la zona del 1% y 2% durante los próximos meses.

De todas formas, las expectativas pueden cambiar por movimientos en tarifas, combustibles, alimentos, tipo de cambio y otros precios relevantes.

El informe completo puede consultarse en el REM oficial del Banco Central, mientras que el INDEC mantiene publicado el calendario del IPC.

La cifra decisiva llegará el jueves. Hasta entonces, el 1,7% funciona como la referencia más fuerte del mercado, pero el porcentaje que determinará las futuras actualizaciones será exclusivamente el que publique el INDEC.