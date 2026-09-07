Patagonia atrae mega data centers de ia: los proyectos de openai, pampa energía y otras compañías

La Patagonia argentina comenzó a ganar un lugar inesperado en la carrera global por construir la infraestructura necesaria para la inteligencia artificial. Empresas energéticas, tecnológicas e inversores analizan distintos proyectos de centros de datos de enorme escala en Neuquén, Chubut y otros puntos del país.

El interés combina varios factores difíciles de encontrar juntos: bajas temperaturas que permiten reducir costos de refrigeración, disponibilidad de grandes extensiones de tierra, potencial eólico e hidroeléctrico y acceso al gas de Vaca Muerta.

Un relevamiento publicado este lunes por Reuters muestra que los proyectos van bastante más allá del ya conocido Stargate Argentina de OpenAI y Sur Energy. Sin embargo, también deja una advertencia importante: buena parte de estas iniciativas todavía se encuentra en etapas preliminares.

Por qué los mega data centers miran a la Patagonia

Los centros de datos que procesan modelos de inteligencia artificial necesitan cantidades extraordinarias de electricidad y sistemas de refrigeración que funcionen las 24 horas.

En ese escenario, la Patagonia tiene una combinación atractiva. El clima frío reduce parte de la energía destinada a refrigerar servidores y la región dispone de recursos eólicos, hidroeléctricos y gasíferos.

Neuquén suma además la cercanía de Vaca Muerta. Esa misma región ya viene incorporando inteligencia artificial en otras actividades energéticas, como el sistema que YPF comenzó a utilizar para modificar precios y optimizar operaciones.

El proyecto de OpenAI y Sur Energy

El proyecto de mayor dimensión conocido hasta ahora es Stargate Argentina. OpenAI y Sur Energy firmaron en 2025 una carta de intención para explorar la construcción de un centro de datos de hasta 500 megawatts.

La iniciativa fue presentada con una inversión potencial de hasta US$25.000 millones bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Pero existe una distinción importante: no se trata todavía de una obra de US$25.000 millones completamente contratada y en ejecución. OpenAI explicó oficialmente que la carta de intención busca explorar el proyecto, con Sur Energy como desarrollador de energía e infraestructura y OpenAI como potencial comprador de capacidad.

OpenAI y Sur Energy presentaron Stargate Argentina en 2025 mediante una carta de intención.

Reuters informó ahora que Sur Energy está trabajando con autoridades de Neuquén para identificar una posible ubicación. Uno de los responsables de la compañía señaló que todavía resta alcanzar el contrato definitivo que permita poner en marcha el proyecto.

Pampa Energía estudia otro centro de hasta 500 MW

Otro de los movimientos relevantes corresponde a Pampa Energía. La compañía estudia desarrollar un centro de datos junto a su central térmica de Loma de la Lata, en Neuquén.

El proyecto podría escalar hasta los 500 MW, aunque los potenciales inversores comenzarían con instalaciones piloto mucho más pequeñas, de entre 20 y 40 MW.

Loma de la Lata es uno de los lugares analizados para nuevos proyectos informáticos por su disponibilidad energética.

Pampa calcula que la infraestructura eléctrica necesaria para abastecer una instalación de 500 MW podría requerir alrededor de US$900 millones, antes de considerar todo el equipamiento informático que debe colocarse dentro del complejo.

Chubut también busca inversiones multimillonarias

La empresa polaca Green Capital trabaja sobre otro proyecto en Chubut. La primera etapa contempla aproximadamente 300 MW y una inversión estimada de US$3.000 millones.

El planteo de largo plazo es todavía mucho más ambicioso: podría alcanzar los 3.000 MW, con un esquema alimentado principalmente por energía eólica y solar. La empresa acordó el uso de una extensa superficie al sur de Trelew y todavía necesita incorporar inversores.

También aparecen iniciativas de firmas como FlexDomes y Cloud2Ground. En paralelo, en Bahía Blanca se desarrolla infraestructura tecnológica y Pampa Energía acordó suministrar 30 MW para la primera etapa de un centro de datos dentro de la zona franca.

Los proyectos todavía enfrentan grandes desafíos

El enorme potencial energético no resuelve todos los problemas. Los centros de datos necesitan además redes eléctricas robustas, fibra óptica internacional, agua o sistemas alternativos de refrigeración y garantías de continuidad operativa.

Argentina todavía tiene una infraestructura de centros de datos relativamente pequeña en comparación con Brasil, México o Chile, y gran parte se concentra alrededor del área metropolitana.

Por eso los especialistas consultados por Reuters advirtieron que no debe confundirse una sucesión de anuncios o estudios con proyectos definitivamente financiados.

OpenAI mantiene publicada la descripción oficial de Stargate Argentina, donde confirma la carta de intención con Sur Energy y la posibilidad de alcanzar una capacidad de 500 MW.

La novedad de esta semana es más amplia: Patagonia ya no aparece únicamente asociada a un proyecto. Distintas compañías comenzaron a evaluar simultáneamente la región como uno de los posibles nuevos polos de infraestructura para IA de América Latina.