Telekino tuvo un único ganador: acertó los 15 números y se llevó más de $504 millones

El último sorteo del Telekino dejó un nuevo millonario en Argentina. Después de la extracción correspondiente al concurso 2444, solamente un cartón consiguió reunir los 15 números necesarios para quedarse con el premio mayor.

La cifra acumulada había generado expectativa durante los días previos y finalmente salió este domingo 6 de septiembre. Además del ganador principal, miles de apuestas obtuvieron premios en las categorías inferiores y hubo cinco cartones favorecidos con premios adicionales.

La identidad del apostador y el lugar exacto donde fue vendido el cartón ganador del pozo principal no habían sido informados oficialmente al momento de esta publicación.

Cuánto ganó el único apostador con 15 aciertos

El sorteo N°2444 tuvo un único ganador con 15 aciertos, que obtuvo un premio de $504.089.577.

Los números que integraron la combinación ganadora fueron:

01 – 02 – 03 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 13 – 14 – 16 – 17 – 22 – 24 – 25.

El resultado vuelve a colocar al juego entre los premios millonarios más importantes de los últimos días. Hace menos de una semana también se conoció el caso de un apostador que ganó más de $435 millones en la Poceada.

Cuánto pagó el Telekino por 14, 13 y 12 aciertos

Aciertos Ganadores Premio por cartón 15 1 $504.089.577 14 21 $676.238 13 669 $64.074 12 7.841 $18.748

En total, solamente contando estas cuatro categorías del Telekino tradicional, hubo 8.532 cartones premiados.

Cinco cartones ganaron $3 millones cada uno

El sorteo también contempló premios adicionales que dependen del número del cartón y no de la cantidad de aciertos obtenidos.

81.440 — vendido en Provincia de Buenos Aires.

— vendido en Provincia de Buenos Aires. 195.405 — vendido en Provincia de Buenos Aires.

— vendido en Provincia de Buenos Aires. 463.134 — vendido en Corrientes.

— vendido en Corrientes. 523.363 — vendido en San Juan.

— vendido en San Juan. 703.956 — vendido en Provincia de Buenos Aires.

Cada uno de esos cartones recibió $3.000.000. De esta manera, tres de los cinco premios adicionales quedaron en territorio bonaerense.

Qué números salieron en el Rekino

El mismo concurso tuvo además la extracción del Rekino. Los números fueron:

01 – 02 – 03 – 06 – 08 – 09 – 11 – 14 – 16 – 17 – 19 – 20 – 23 – 24 – 25.

En esta modalidad hubo 20 ganadores con 14 aciertos, que recibieron $262.981 cada uno.

Cuándo se juega el próximo Telekino

El próximo sorteo, N°2445, está previsto para el domingo 13 de septiembre. El pozo estimado para los 15 aciertos vuelve a partir de $300 millones, mientras que el total de premios anunciado ronda los $500 millones.

Quienes tengan un cartón del concurso 2444 deben conservarlo en buen estado. El Instituto Provincial de Lotería y Casinos bonaerense establece para Telekino una caducidad de 15 días hábiles contados desde el día siguiente al sorteo.

Las condiciones oficiales de pago pueden consultarse en el Instituto Provincial de Lotería y Casinos.

También conviene recordar que sobre determinados premios de juegos de azar existe un gravamen nacional. En otro sorteo de Telekino ya explicamos cómo puede impactar el impuesto sobre un premio millonario.

El dato más importante del concurso 2444, de todos modos, ya está confirmado: entre miles de cartones vendidos, solo uno consiguió los 15 aciertos que habilitaron el premio de más de $504 millones.