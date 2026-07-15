Confirmado: la inflación bajó al 1,9% en junio y marca un nuevo piso en la economía

El INDEC confirmó que la inflación de junio fue del 1,9%. Este número marca la referencia para entender el impacto en el consumo diario y los ajustes en diversas escalas económicas.

El dato, que acaba de ser publicado oficialmente, es la cifra clave que todos los sectores estaban aguardando para proyectar los gastos de la segunda mitad del año.

La variación en la trayectoria de precios

Este registro del 1,9% refleja una tendencia particular en el comportamiento de la economía durante el sexto mes del año. Es un número que los analistas siguen de cerca para comprender la dinámica inflacionaria actual.

La cifra representa el incremento promedio registrado en los bienes y servicios que componen la canasta básica de consumo nacional.

Impacto en la economía cotidiana

La inflación de junio no solo mide el pasado, sino que condiciona las actualizaciones de distintos servicios y programas sociales en los meses siguientes. Su impacto llega directamente a las decisiones de gasto de cada hogar argentino.

Este indicador es fundamental para el reajuste automático de diversas prestaciones previstas para el mes de agosto.

Un dato clave para las proyecciones

El mercado y los ciudadanos observan este 1,9% como una señal de hacia dónde se dirige el costo de vida. La precisión de este dato permite a las familias planificar mejor sus ingresos frente a la volatilidad de los últimos períodos.

Como dato adicional de relevancia general, el informe destaca que esta desaceleración al 1,9% representa el índice de inflación más bajo registrado en los últimos 10 meses. Este descenso ha sido celebrado por las principales autoridades económicas del país, quienes han destacado el impacto positivo que esta tendencia tiene para la estabilidad de la economía nacional