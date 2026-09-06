Nafta más barata en septiembre: qué día conviene cargar en YPF, Shell, Axion y Puma

Las promociones cambian según la estación, el banco y la aplicación utilizada. Un repaso por los días con mayores reintegros y los topes que conviene mirar antes de llenar el tanque.

Por Sofía Martínez
Automóvil cargando combustible en una estación de servicio

Los descuentos en nafta durante septiembre de 2026 volvieron a convertirse en una herramienta importante para reducir el gasto mensual del auto. Y la diferencia puede ser considerable: según la estación, el banco y el medio de pago, hay promociones que llegan al 30% y topes que se renuevan por semana o por mes.

El problema es que no existe un único día que sea el mejor para todos. YPF, Shell, Axion y Puma tienen esquemas diferentes, a los que se suman beneficios bancarios que pueden mejorar todavía más el ahorro.

Por eso, antes de cargar conviene mirar qué promoción corresponde a cada jornada y comprobar las condiciones dentro de la aplicación utilizada.

Qué día conviene cargar nafta en septiembre

DíaOpción destacadaBeneficio de referencia
LunesAxion ON / bancos10% en Quantium y promociones bancarias
MartesYPF + bancos adheridosHasta 15% según banco y segmento
MiércolesShell Box / Puma Pris10% en combustibles alcanzados
JuevesYPF / bancosBeneficios variables según tarjeta
ViernesBanco Nación y otras entidadesHasta 25% en determinadas estaciones
Fin de semanaBancos y billeterasPromociones según entidad

Los porcentajes no siempre son acumulables y los topes cambian según el producto. Por eso la tabla sirve como guía para elegir el día, pero la condición final debe revisarse antes de pagar.

YPF: descuento nocturno y beneficios desde la app

Los socios de Serviclub que pagan desde la App YPF mantienen un 6% de ahorro entre las 0 y las 6, sin tope informado para esa promoción. A eso se suma un 3% por utilizar autodespacho en las estaciones habilitadas, beneficio que puede combinarse con la carga nocturna cuando se cumplen las condiciones.

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También existen acuerdos con bancos. Banco Nación, por ejemplo, ofrece durante septiembre un beneficio para cargas realizadas los viernes mediante MODO BNA+, mientras otras entidades concentran promociones en martes, miércoles o jueves.

Podés consultar cómo funciona el descuento de Banco Nación para combustibles en septiembre.

Nafta más barata en septiembre: qué día conviene cargar en ypf, shell, axion y puma
Las aplicaciones de las petroleras permiten combinar días, medios de pago y programas de beneficios.

Shell, Axion y Puma: las promociones que se destacan

En Shell, los miércoles hay 10% en combustibles V-Power mediante Shell Box, con un tope semanal informado de $5.000. Los usuarios de determinados programas también cuentan con beneficios adicionales durante otros días de la semana.

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Axion ofrece a través de la aplicación ON un 10% los lunes y viernes en combustibles Quantium, con topes que dependen del nivel del usuario. Para nafta súper existe además un beneficio diario sujeto a condiciones de litros mínimos.

Puma Energy mantiene los miércoles un 10% de descuento en nafta súper, Premium e Ion Diesel para cargas de hasta 50 litros, utilizando Puma Pris y los medios de pago habilitados.

El descuento más alto no siempre es el que más conviene

Un 30% con tope bajo puede representar menos dinero que un 20% con un límite mensual alto. Para una carga grande conviene comparar el monto máximo de reintegro y no quedarse solamente con el porcentaje anunciado.

También hay bancos que permiten ahorrar en distintas marcas sin quedar atados a una única petrolera. Algunos beneficios alcanzan a YPF, Shell, Axion, Puma, Gulf y Dapsa, dependiendo de la entidad y la tarjeta.

Las condiciones pueden modificarse durante el mes. Antes de llenar el tanque es recomendable revisar la App YPF, Shell Box, ON o Puma Pris y verificar que la estación elegida participe de la promoción.

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Para comparar con otros beneficios vigentes, podés consultar la guía de descuentos y topes para cargar combustible.

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