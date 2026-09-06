Nafta más barata en septiembre: qué día conviene cargar en ypf, shell, axion y puma

Los descuentos en nafta durante septiembre de 2026 volvieron a convertirse en una herramienta importante para reducir el gasto mensual del auto. Y la diferencia puede ser considerable: según la estación, el banco y el medio de pago, hay promociones que llegan al 30% y topes que se renuevan por semana o por mes.

El problema es que no existe un único día que sea el mejor para todos. YPF, Shell, Axion y Puma tienen esquemas diferentes, a los que se suman beneficios bancarios que pueden mejorar todavía más el ahorro.

Por eso, antes de cargar conviene mirar qué promoción corresponde a cada jornada y comprobar las condiciones dentro de la aplicación utilizada.

Qué día conviene cargar nafta en septiembre

Día Opción destacada Beneficio de referencia Lunes Axion ON / bancos 10% en Quantium y promociones bancarias Martes YPF + bancos adheridos Hasta 15% según banco y segmento Miércoles Shell Box / Puma Pris 10% en combustibles alcanzados Jueves YPF / bancos Beneficios variables según tarjeta Viernes Banco Nación y otras entidades Hasta 25% en determinadas estaciones Fin de semana Bancos y billeteras Promociones según entidad

Los porcentajes no siempre son acumulables y los topes cambian según el producto. Por eso la tabla sirve como guía para elegir el día, pero la condición final debe revisarse antes de pagar.

YPF: descuento nocturno y beneficios desde la app

Los socios de Serviclub que pagan desde la App YPF mantienen un 6% de ahorro entre las 0 y las 6, sin tope informado para esa promoción. A eso se suma un 3% por utilizar autodespacho en las estaciones habilitadas, beneficio que puede combinarse con la carga nocturna cuando se cumplen las condiciones.

También existen acuerdos con bancos. Banco Nación, por ejemplo, ofrece durante septiembre un beneficio para cargas realizadas los viernes mediante MODO BNA+, mientras otras entidades concentran promociones en martes, miércoles o jueves.

Podés consultar cómo funciona el descuento de Banco Nación para combustibles en septiembre.

Las aplicaciones de las petroleras permiten combinar días, medios de pago y programas de beneficios.

Shell, Axion y Puma: las promociones que se destacan

En Shell, los miércoles hay 10% en combustibles V-Power mediante Shell Box, con un tope semanal informado de $5.000. Los usuarios de determinados programas también cuentan con beneficios adicionales durante otros días de la semana.

Axion ofrece a través de la aplicación ON un 10% los lunes y viernes en combustibles Quantium, con topes que dependen del nivel del usuario. Para nafta súper existe además un beneficio diario sujeto a condiciones de litros mínimos.

Puma Energy mantiene los miércoles un 10% de descuento en nafta súper, Premium e Ion Diesel para cargas de hasta 50 litros, utilizando Puma Pris y los medios de pago habilitados.

El descuento más alto no siempre es el que más conviene

Un 30% con tope bajo puede representar menos dinero que un 20% con un límite mensual alto. Para una carga grande conviene comparar el monto máximo de reintegro y no quedarse solamente con el porcentaje anunciado.

También hay bancos que permiten ahorrar en distintas marcas sin quedar atados a una única petrolera. Algunos beneficios alcanzan a YPF, Shell, Axion, Puma, Gulf y Dapsa, dependiendo de la entidad y la tarjeta.

Las condiciones pueden modificarse durante el mes. Antes de llenar el tanque es recomendable revisar la App YPF, Shell Box, ON o Puma Pris y verificar que la estación elegida participe de la promoción.

Para comparar con otros beneficios vigentes, podés consultar la guía de descuentos y topes para cargar combustible.