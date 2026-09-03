Municipales de tandil tendrán otro aumento en septiembre: cuándo se conocerá el porcentaje

Septiembre activa una nueva actualización para los trabajadores municipales de Tandil, aunque a diferencia de otros acuerdos salariales no existe un porcentaje fijo definido con varios meses de anticipación.

El mecanismo elegido por el Municipio y el Sindicato de Trabajadores Municipales busca que el próximo movimiento de los básicos refleje directamente la evolución de los precios.

La fórmula ya había quedado establecida dentro del acuerdo salarial de junio. INFOZONA viene siguiendo estos mecanismos en el relevamiento sobre paritarias municipales y aumentos en distintos distritos bonaerenses.

El aumento de septiembre será igual a la inflación de agosto

El Decreto 2134/2026 de la Municipalidad de Tandil establece que los sueldos básicos deberán incrementarse desde el 1° de septiembre en un porcentaje equivalente a la variación mensual del IPC correspondiente a agosto.

El mecanismo alcanza al personal de la Administración Central y del Ente Descentralizado Sistema Integrado de Salud Pública, incluyendo distintos cargos y la Carrera Profesional contemplada por el acuerdo.

Por lo tanto, el aumento está acordado, pero todavía falta conocer el número que permitirá calcularlo.

Cuándo se conocerá el porcentaje exacto

El INDEC tiene programada para el jueves 10 de septiembre la publicación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a agosto de 2026.

Ese dato será el que determine de manera directa el porcentaje de actualización de los básicos municipales de Tandil para septiembre.

Hasta entonces, cualquier número atribuido al nuevo aumento debe considerarse una estimación y no el porcentaje definitivo establecido por el acuerdo.

Qué había pasado con los salarios en julio

El mismo Decreto 2134/2026 fijó previamente una mejora del 10% sobre los sueldos básicos vigentes en junio, con efecto desde el 1° de julio.

Después de ese tramo se estableció el mecanismo de actualización por inflación para septiembre y octubre.

Mes Actualización acordada Julio 10% sobre básicos de junio Septiembre IPC de agosto Octubre IPC de septiembre

La fórmula permite que dos de los próximos movimientos salariales sigan directamente los datos oficiales de inflación.

Octubre tendrá otro ajuste automático

El acuerdo no termina en septiembre. El decreto establece que desde el 1° de octubre habrá otra actualización equivalente a la variación del IPC correspondiente a septiembre.

Ese índice se conocerá recién durante octubre, de acuerdo con el calendario de publicaciones del INDEC.

Así, Tandil queda entre los municipios bonaerenses que durante 2026 incorporaron mecanismos ligados directamente a la inflación en lugar de pactar solamente porcentajes cerrados de largo plazo.

Por qué no hay una paritaria municipal única para toda la Provincia

Los trabajadores municipales no reciben automáticamente los mismos aumentos que docentes, policías o empleados de la administración pública provincial.

Cada municipio negocia sus propias condiciones con las organizaciones sindicales correspondientes.

Por eso en septiembre pueden convivir distritos con porcentajes ya cerrados, otros con cláusulas vinculadas al IPC y otros que todavía mantienen negociaciones abiertas.

La situación de los trabajadores dependientes directamente de la Provincia es diferente. En esta nota podés ver qué cobran los estatales bonaerenses en septiembre y qué ocurre con la nueva paritaria.

También alcanza al sistema de Salud municipal

El decreto incluye expresamente al personal del Sistema Integrado de Salud Pública y a trabajadores incluidos en la Carrera Profesional municipal.

Además, un decreto paralelo estableció un mecanismo similar para personal de la Dirección General de Obras Sanitarias: el valor base también debe actualizarse en septiembre tomando la inflación de agosto.

La fecha clave ahora es el 10 de septiembre

Hasta que el INDEC publique el IPC no es posible determinar con precisión cuánto subirán los básicos.

Lo que sí está definido oficialmente es la fórmula: el porcentaje de inflación de agosto será trasladado a los salarios básicos con vigencia desde septiembre.

Una vez conocido el índice, el siguiente dato a seguir será cómo se instrumentará administrativamente la diferencia en la liquidación salarial y cuándo aparecerá reflejada en los recibos.

El 10 de septiembre se convertirá así en una fecha central no solamente para medir la inflación nacional, sino también para conocer cuánto deberán aumentar los salarios de miles de trabajadores municipales de Tandil.