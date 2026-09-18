Una localidad bonaerense cumple 130 años y lo festeja con baile, fogón y torta gigante gratis

Un aniversario redondo convertirá a una localidad del interior bonaerense en punto de encuentro durante todo el fin de semana. Habrá caballos, gastronomía, artesanos, música, un gran fogón y hasta una torta gigante para compartir.

La propuesta tendrá entrada libre y gratuita y ocupará buena parte del sábado 19 y domingo 20 de septiembre, con actividades diferentes en cada jornada.

El festejo será en Cacharí, partido de Azul, que esta semana cumplió 130 años desde su fundación y prepara una celebración que combina el aniversario institucional con una verdadera fiesta criolla.

Qué habrá el sábado y domingo

La actividad central tendrá lugar en el predio El Ombú. Según la agenda oficial de Turismo bonaerense, el sábado comenzará a las 11:00 y el domingo desde las 13:00.

El programa incluye:

Juegos camperos y destrezas criollas.

Feria de artesanías.

Patio gastronómico.

Parrilla y cantina.

Artistas locales y zonales.

Bandas folclóricas.

El sábado tendrá además un gran baile popular y fogón por la noche, uno de los momentos que busca recuperar el espíritu de las celebraciones tradicionales de pueblo.

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El domingo habrá torta gigante y desfile

La segunda jornada sumará prueba de riendas y el reparto de una torta gigante entre quienes se acerquen al festejo.

Pero la agenda del domingo comenzará antes. El Municipio de Azul confirmó que a las 9:40 será la recepción de autoridades en la Delegación Municipal y a las 10:00 comenzará el tradicional desfile sobre las avenidas España y San Martín.

Después, la celebración volverá a concentrarse en El Ombú, donde continuarán las propuestas camperas, la gastronomía y los espectáculos.

Una fecha especial para Cacharí

La localidad fue fundada el 16 de septiembre de 1896. Precisamente este miércoles se realizó el acto protocolar por los 130 años, con izamiento de la Bandera, homenaje a sus fundadores y participación de instituciones locales.

El fin de semana llegará la parte más abierta de los festejos, pensada para vecinos y visitantes. El Concejo Deliberante de Azul declaró de interés comunitario y legislativo la Fiesta Criolla del 130° aniversario.

Para quienes buscan una salida distinta, el atractivo está en que no se trata de un recital aislado ni de una feria breve: son dos días con actividades de campo, comida, música y celebraciones distribuidas entre el centro de Cacharí y el predio criollo.

Cuánto cuesta la entrada

El acceso a las actividades anunciadas para el aniversario es gratuito. De esta manera, el gasto principal para quienes viajen estará concentrado en el traslado y los consumos que realicen dentro del patio gastronómico, parrilla, cantina o feria.

La información oficial del evento puede consultarse en la web del Municipio de Azul.

Con fogón, baile, caballos, desfile y torta gigante, Cacharí prepara así un fin de semana que tendrá mucho de aniversario y también de fiesta de pueblo.