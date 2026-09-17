Expo Rural: Una ciudad bonaerense tendrá tres días de campo, caballos y gastronomía

Este viernes comienza una de las exposiciones rurales más grandes del noroeste bonaerense y la propuesta va bastante más allá de mirar maquinaria o recorrer corrales. Durante tres días habrá animales, actividades ecuestres, gastronomía, música, talleres y espacios pensados para ir en familia.

La cita será en Chacabuco, donde la Sociedad Rural abrirá al público la 46ª Expo Rural. La muestra principal se desarrollará del viernes 18 al domingo 20 de septiembre, aunque el cronograma técnico y los remates comenzaron antes.

Para quienes están buscando una escapada de fin de semana, el atractivo está en la mezcla: campo, caballos, ovinos, maquinaria, vinos, quesos, música y propuestas para chicos en un mismo predio.

Cuándo abre la Expo Rural de Chacabuco

La apertura oficial de la muestra será el viernes 18 de septiembre a las 9:30 en el predio de la Sociedad Rural de Chacabuco, ubicado en el acceso Hipólito Yrigoyen y la Ruta Nacional 7.

La agenda turística bonaerense informa actividades para visitantes desde el mediodía y confirma que la exposición se extenderá hasta el domingo 20. La entrada es arancelada; hasta el momento, la agenda provincial no publica un precio general actualizado para esta edición.

La información institucional y los datos de contacto del predio están disponibles en el sitio de la Sociedad Rural de Chacabuco.

Qué habrá el viernes

Después del corte de cinta, la primera jornada combinará actividades productivas con entretenimiento. A las 10 habrá un curso introductorio de inseminación artificial; durante la tarde se realizará la admisión y clasificación ovina, y a las 19 está prevista una charla sobre tecnología aplicada a la ganadería.

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La noche cambia completamente el clima del predio: a las 20 habrá un show en el escenario rock y desde las 21:30 comenzará el After Rural con DJ en vivo.

Quienes quieran comparar con otra salida del mismo fin de semana tienen también la Fiesta Provincial de la Pastafrola, que se realiza sábado y domingo con entrada gratuita.

Caballos, vino y quesos durante el sábado

El sábado 19 tendrá uno de los programas más variados. A las 10:30 se realizará el acto inaugural y luego comenzarán distintas actividades distribuidas por el predio.

14:30: taller de jardinería y aparte campero.

taller de jardinería y aparte campero. 15:30: charla sobre viverismo a gran escala.

charla sobre viverismo a gran escala. 17:30: clase abierta de folklore.

clase abierta de folklore. 18:30: cata de vinos y quesos de oveja y espectáculos de folklore.

cata de vinos y quesos de oveja y espectáculos de folklore. 22:30: After Expo con DJ.

Además de estas actividades puntuales, la muestra reúne maquinaria agrícola, tecnología, empresas regionales, artesanos, emprendedores y propuestas ecuestres. La agenda turística provincial también anticipa patio gastronómico y sector de juegos infantiles.

El domingo será el día más familiar

El cierre del domingo 20 tendrá varias actividades que pueden resultar especialmente atractivas para familias con chicos. A las 10 está prevista una rodada rural, a las 11 el remate ovino y la venta de animales de granja, y a las 14:30 habrá pato de picadero a cargo de la Escuela Ecuestre La Urraca.

A las 15:00 llegará un show infantil tributo a Luli Pampín. Más tarde continuará la actividad en el escenario y el cierre general de la muestra está anunciado para las 23.

Un dato para organizar la salida

La Expo Rural se realiza junto a la Ruta 7, por lo que el acceso es directo para quienes llegan desde localidades de la región. Si la idea es pasar varias horas, conviene elegir el día según el tipo de actividad: el viernes concentra la apertura y el escenario rock, el sábado suma cata, folklore y propuestas camperas, y el domingo tiene mayor peso familiar y ecuestre.

Como parte de las actividades son al aire libre, también será importante revisar el pronóstico antes de viajar. El sábado aparece hoy como la jornada más estable en buena parte de la Provincia, mientras que el domingo aumenta la posibilidad de inestabilidad en distintos sectores.