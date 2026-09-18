Cuenta dni: cómo usar las 3 cuotas sin interés que siguen vigentes en septiembre

Cuenta DNI no se limita a reintegros. Durante septiembre también mantiene una modalidad pensada para quienes necesitan repartir una compra en varios pagos sin sumar intereses, aunque no funciona en cualquier comercio ni con cualquier forma de pago.

El beneficio permite financiar determinadas compras en hasta 3 cuotas sin interés utilizando tarjetas de crédito emitidas por Banco Provincia. La promoción se mantiene todos los días del mes y alcanza a comercios adheridos de la Provincia de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y CABA.

Cómo funcionan las 3 cuotas sin interés

La promoción Tarjeteá con Cuenta DNI permite hacer compras en hasta tres pagos mensuales sin interés con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por Banco Provincia.

La financiación requiere una tarjeta de crédito de Banco Provincia y un comercio adherido.

El costo financiero total informado es 0%. En una compra de $30.000, por ejemplo, el cliente abona tres cuotas de $10.000; en una de $90.000, tres pagos de $30.000.

Compra 3 cuotas $30.000 3 de $10.000 $60.000 3 de $20.000 $90.000 3 de $30.000

Ver también: Cuenta DNI septiembre 2026: Todos los descuentos, días y nuevos topes de reintegro.

No funciona en todos los comercios

La financiación está limitada a comercios adheridos. Antes de una compra grande conviene confirmar que el local esté incluido y que la operación se procese dentro de Cuenta DNI con una tarjeta elegible de Banco Provincia.

Qué operaciones quedan afuera

Banco Provincia aclara que la promoción no se acumula con otros descuentos. Tampoco aplica a compras procesadas por billeteras virtuales externas, plataformas de pago o determinados portales online.

Las condiciones oficiales están dentro de la sección Tarjeteá con Cuenta DNI.

Cuándo puede convenir más que un reintegro

Un reintegro reduce el precio final; una cuota sin interés ayuda a repartir el gasto. Para una compra importante, dividir el total en tres meses puede aliviar la salida de dinero inicial sin aumentar el precio.

Ver también: Cuenta DNI: El beneficio de septiembre que funciona todos los días y devuelve hasta $15.000.

El dato que hay que mirar antes de pagar

La promoción sigue vigente hasta el 30 de septiembre. Hay que usar una tarjeta Visa o Mastercard de Banco Provincia y comprar en un comercio adherido. Cumplidas esas condiciones, la compra puede dividirse en hasta tres cuotas con interés 0%.