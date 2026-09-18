“fue el enjuague bucal”: la increíble excusa tras dar positivo en un control de alcoholemia

Un insólito episodio se registró durante un control de alcoholemia realizado en la provincia de Buenos Aires, cuando un automovilista arrojó un resultado ampliamente positivo e intentó justificarlo asegurando que había utilizado enjuague bucal.

El procedimiento se llevó adelante en Dock Sud, donde agentes del Ministerio de Transporte bonaerense detuvieron para un control de rutina a un Volkswagen Gol Trend conducido por un hombre de 53 años, vecino de San Martín.

Al someterlo al test de alcoholemia, el aparato marcó 1,09 gramos de alcohol por litro de sangre, un valor que derivó inmediatamente en la intervención de los agentes.

Sin embargo, al conocer el resultado, el conductor sorprendió con una particular explicación: sostuvo que el registro podía deberse al Listerine que había utilizado como enjuague bucal.

La explicación no modificó el procedimiento. Una de las agentes le indicó que el posible efecto del alcohol residual de un enjuague bucal desaparece rápidamente, mientras que al hombre se le labró la correspondiente acta de infracción y se le impidió continuar conduciendo.

De hecho, investigaciones sobre el tema determinaron que los enjuagues bucales que contienen alcohol pueden provocar lecturas elevadas inmediatamente después de utilizarlos debido al alcohol que queda momentáneamente en la boca, pero ese efecto disminuye rápidamente.

Un estudio que realizó mediciones inmediatamente después del enjuague y a los 10 y 20 minutos concluyó que su utilización no influye de manera realista en el resultado pasado ese breve período.

El episodio formó parte de los controles de seguridad vial que se realizan en distintos corredores bonaerenses para detectar conductas de riesgo y prevenir siniestros.

En la provincia de Buenos Aires rige Alcohol Cero al volante, por lo que no existe una cantidad de alcohol permitida para conducir: cualquier registro positivo constituye una infracción.

El caso rápidamente llamó la atención no solo por el elevado resultado del test, sino fundamentalmente por la explicación que dio el automovilista: atribuir los 1,09 g/l al enjuague bucal que había utilizado antes del control.