¡atención! Cambia el peaje en la autopista buenos aires–la plata: qué revisar si ya tenés telepase

Desde este martes 15 de septiembre cambia un punto sensible para quienes circulan por la Autopista Buenos Aires–La Plata. AUBASA comenzará a aplicar el nuevo esquema de control sobre la evasión del peaje y las cámaras instaladas en las estaciones podrán generar actas cuando una pasada quede sin pagar.

La medida no afecta solamente a quienes circulan sin TelePASE. También conviene que los usuarios que ya tienen el dispositivo revisen si está habilitado, si el medio de pago funciona correctamente y si alguna pasada reciente quedó pendiente por un problema técnico.

El nuevo esquema ya tiene reglas definidas sobre cómo funcionarán las multas por no pagar el peaje en la Buenos Aires–La Plata. Ahora, a pocos días de que empiecen los controles, hay varios puntos prácticos que conviene comprobar.

Tener TelePASE no alcanza si el pago no se registró

AUBASA aclara que, si una persona tiene TelePASE pero ocurrió un error al momento del paso, puede comunicarse dentro del plazo previsto con el Centro de Atención al Usuario para que un operador revise el caso.

Los canales informados son el 0800-666-8353 y el asistente AUBOT por WhatsApp al 11 3931-2406. Si el problema se detecta después y ya existe una infracción, el titular conserva la posibilidad de ejercer su derecho de defensa mediante el descargo correspondiente.

AUBASA utilizará sistemas de cámaras para registrar las pasadas. Foto: AUBASA.

Cómo saber si quedó una pasada pendiente

AUBASA habilitó el portal pagopatente.com.ar para consultar pasadas impagas asociadas a la patente y regularizarlas online. El sistema permite cargar los datos del vehículo, verificar si existe una deuda y abonarla.

Hay un detalle importante: la propia empresa advierte que una pasada puede tardar hasta 72 horas hábiles en aparecer actualizada. Por eso, que una consulta realizada inmediatamente después del viaje no muestre deuda no garantiza necesariamente que el movimiento ya haya terminado de procesarse.

Qué pasa si el TelePASE está suspendido

Si el dispositivo está suspendido por falta de pago de una factura, AUBASA aclara que esa deuda no se regulariza mediante el portal de pasadas impagas. En ese caso hay que contactar al Centro de Atención al Usuario para normalizar el servicio.

También existen peajes que actualmente funcionan exclusivamente con TelePASE: los automáticos sin barreras de Gutiérrez, en el Ramal Gutiérrez a la altura del kilómetro 31, y Villa Elisa, en el kilómetro 41 sentido a La Plata.

Hay dos referencias oficiales sobre el plazo para regularizar

La página operativa de pagos de AUBASA indica actualmente que las pasadas adeudadas pueden abonarse dentro de los 30 días hábiles posteriores a la infracción para evitar la multa. Sin embargo, el comunicado con el que la empresa anunció la medida el 2 de septiembre habló de 30 días corridos.

Ante esa diferencia entre dos publicaciones oficiales, la recomendación práctica es no esperar al final del plazo: si aparece una pasada pendiente, conviene resolverla cuanto antes y conservar la constancia del pago.

Cuánto puede costar una evasión de peaje

En el anuncio del nuevo control, AUBASA informó que las multas podrán ubicarse entre $180.000 y $250.000, de acuerdo con la normativa vigente. La página de regularización explica que la sanción se expresa entre 100 y 300 Unidades Fijas y que el monto final dependerá del valor aplicable al momento correspondiente.

Todos los pasos y preguntas frecuentes pueden revisarse en la página oficial de AUBASA para regularizar viajes. Con el nuevo control a días de comenzar, revisar ahora el estado de TelePASE puede evitar descubrir una deuda recién cuando llegue una notificación.