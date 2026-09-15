Ips confirmó el pago de septiembre: la fecha clave que esperan jubilados y pensionados bonaerenses

El pago de septiembre del IPS ya tiene cronograma confirmado y miles de jubilados y pensionados de la provincia de Buenos Aires empiezan a mirar una fecha clave en el calendario. El anuncio llegó este martes y despejó una de las consultas más repetidas entre quienes cobran sus haberes a través del Instituto de Previsión Social bonaerense.

Como ocurre cada mes, el esquema se organiza según la terminación del DNI y distingue entre jubilaciones, pensiones y pensiones sociales no contributivas. La novedad es importante porque permite anticipar cuándo estará depositado el haber y hasta qué fecha seguirá disponible el cobro por ventanilla para quienes utilicen esa modalidad.

La confirmación fue difundida por el propio Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires, que publicó el cronograma completo de pagos de septiembre y recordó también el plazo límite para retirar el dinero en sucursal.

Cuándo cobran jubilados y pensionados del IPS en septiembre

De acuerdo con la información oficial, el IPS pagará los haberes de septiembre en dos jornadas consecutivas, a fines de mes. El cronograma quedó definido de la siguiente manera:

Martes 29 de septiembre: jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3 .

jubilaciones y pensiones con DNI terminados en . Martes 29 de septiembre: pensiones sociales no contributivas , con DNI terminados en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 .

, con DNI terminados en . Miércoles 30 de septiembre: jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Esto significa que un grupo importante de beneficiarios cobrará el primer día del operativo, mientras que el resto deberá esperar hasta la jornada siguiente. En el caso de las pensiones sociales no contributivas, el pago se concentra por completo en el primer día, sin división por tramos.

Qué cambia para las pensiones sociales no contributivas

Uno de los puntos que más suele generar dudas es el de las pensiones sociales no contributivas. En septiembre, ese universo de beneficiarios cobrará íntegramente el martes 29, sin importar la terminación del DNI.

Ese detalle es relevante porque evita confusiones de último momento y permite organizar con anticipación la consulta del haber, la extracción o el cobro en ventanilla. Para muchas familias, además, estas fechas ordenan otros movimientos del mes, como pagos, compras o cancelación de servicios.

Por eso, más allá de la fecha de acreditación, conviene revisar con tiempo el cronograma y verificar si el beneficio se acredita en cuenta o si se va a retirar por caja. Esa diferencia puede ahorrar demoras y traslados innecesarios en los días de mayor movimiento.

Hasta cuándo habrá tiempo para cobrar por ventanilla

El organismo previsional también recordó un dato que suele pasar desapercibido, pero que es clave para quienes no cobran por medios electrónicos: el vencimiento del pago por ventanilla será el 23 de octubre de 2026.

En otras palabras, quienes tengan que concurrir a una sucursal para retirar el haber dispondrán de varias semanas desde la fecha de pago. Sin embargo, lo recomendable es no dejarlo para último momento, especialmente en jornadas con alta concurrencia o en localidades donde el movimiento en entidades bancarias suele concentrarse hacia el final de cada cronograma.

También es un dato importante para familiares o personas que asisten a jubilados y pensionados en la organización del cobro, ya que permite planificar con margen el retiro del dinero y evitar apuros si surge algún inconveniente de salud, movilidad o disponibilidad de turnos.

Dónde consultar el calendario y el recibo de haberes

Quienes quieran verificar la información directamente pueden hacerlo a través del sitio oficial del IPS, donde está disponible el calendario de pagos y también el acceso a Mi IPS, la plataforma desde la cual se puede consultar el recibo de haberes.

Ese canal resulta útil no solo para confirmar la fecha de cobro, sino también para revisar descuentos, conceptos liquidados y comprobantes. En un contexto en el que muchos trámites previsionales ya se resuelven de forma digital, tener a mano ese acceso puede simplificar bastante la consulta mensual.

Con el calendario ya oficializado, el dato central para septiembre queda claro: el IPS comenzará a pagar el martes 29 y completará el operativo el miércoles 30, mientras que el plazo para cobrar por ventanilla se extenderá hasta el 23 de octubre.