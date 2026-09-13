Un pequeño pueblo bonaerense prepara dos días de fiesta con una receta clásica como protagonista

Un pequeño pueblo del interior bonaerense se prepara para recibir visitantes durante dos días con una celebración que tiene a una de las recetas más tradicionales de las mesas argentinas como protagonista. La propuesta combinará gastronomía, música, feria y un concurso que suele concentrar buena parte de la atención.

Será una opción de entrada gratuita para el fin de semana del 19 y 20 de septiembre. La localidad conserva un perfil rural y está a una distancia que permite organizar una escapada corta desde distintos puntos del norte bonaerense y el AMBA.

Además del certamen gastronómico habrá artesanos, microemprendedores y espectáculos en vivo. La idea es que el público pueda pasar varias horas en el lugar y no limitar la visita al momento de la competencia.

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La Luisa vuelve a celebrar la Fiesta Provincial de la Pastafrola

La protagonista es La Luisa, localidad del partido de Capitán Sarmiento, que realizará la 11ª Fiesta Provincial de la Pastafrola el sábado 19 y domingo 20 de septiembre.

La celebración tendrá entrada libre y gratuita y volverá a poner en el centro a las recetas caseras de pastafrola. El concurso elegirá las mejores elaboraciones y habrá premios para los primeros puestos.

Uno de los atractivos de la competencia es la variedad: las preparaciones pueden jugar con uno de los debates clásicos de la pastelería argentina, entre quienes prefieren membrillo y quienes eligen batata, además de diferencias en masa, cocción y presentación.

Qué habrá durante el sábado y domingo

La propuesta se completa con un patio gastronómico y distintos espacios de feria. Para quienes quieran organizar la salida, estos son los datos principales:

Dato Información Fechas 19 y 20 de septiembre de 2026 Localidad La Luisa, partido de Capitán Sarmiento Edición 11ª Fiesta Provincial de la Pastafrola Entrada Libre y gratuita Propuestas Concurso, gastronomía, artesanos, emprendedores y música

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El concurso vuelve a ser el centro de la fiesta

La elección de la mejor pastafrola es uno de los momentos centrales. Un jurado evaluará las recetas participantes y se reconocerá a quienes obtengan los primeros lugares. Para los visitantes, eso significa también una oportunidad para encontrar versiones artesanales y sabores diferentes durante el recorrido.

La fiesta nació para poner en valor la gastronomía local y, con el paso de las ediciones, se convirtió en una fecha turística para el distrito. El formato combina una preparación muy conocida con el movimiento de artesanos, productores y artistas.

Cómo llegar y qué se puede visitar cerca

La Luisa pertenece a Capitán Sarmiento, en el norte de la Provincia de Buenos Aires. El distrito se encuentra sobre el corredor de la Ruta Nacional 8 y puede integrarse a una salida de fin de semana.

Quienes quieran extender el paseo tienen como alternativa el Parque Natural Capitán Sarmiento, un espacio con sectores arbolados, áreas de picnic y propuestas al aire libre. También puede recorrerse el centro de la ciudad y distintos sitios vinculados con la historia local.

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Con dos jornadas, entrada gratuita y un concurso gastronómico como eje, La Luisa se suma así al calendario de pueblos bonaerenses que aprovechan septiembre para convertir sus sabores tradicionales en una excusa para viajar.