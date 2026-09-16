Bolívar fest 2026: q' lokura, banda xxi y jean carlos llegan este domingo a la provincia

El calendario de eventos bonaerenses suma este domingo una propuesta pensada para quienes buscan música en vivo y una salida de fin de semana. Bolívar recibirá una nueva edición de un festival que reunirá a varias figuras de la música popular en pleno Centro Cívico.

La grilla tiene nombres con fuerte convocatoria y convierte al evento en uno de los recitales más destacados del fin de semana en el interior provincial. Para quienes viven en ciudades cercanas, puede ser además una excusa para organizar una escapada de día completo.

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Bolívar Fest 2026 será el domingo 20 de septiembre

La nueva edición de Bolívar Fest se realizará el domingo 20 de septiembre desde las 16:00 en el Centro Cívico de San Carlos de Bolívar.

La organización anticipó una jornada con varias horas de música y artistas vinculados principalmente a la cumbia y el cuarteto, dos géneros que suelen convocar público de distintas ciudades de la región.

Bolívar Fest reunirá varias horas de música y artistas populares en el Centro Cívico.

Qué artistas estarán en Bolívar Fest

La grilla anunciada incluye a:

Q’ Lokura .

. Banda XXI .

. Jean Carlos .

. Me Dicen Fideo.

La combinación de esos nombres convierte a la jornada en una propuesta especialmente atractiva para quienes siguen la música tropical y el cuarteto.

Entradas y recomendaciones para organizar el viaje

Las entradas se comercializan a través de Entrada Uno. Como ocurre con eventos de alta convocatoria, conviene adquirirlas con anticipación y revisar las condiciones de acceso antes de viajar.

También es recomendable llegar con tiempo al Centro Cívico para evitar demoras y considerar que, por el movimiento esperado, puede haber cambios en el tránsito y en los sectores de estacionamiento cercanos.

Por qué puede ser una escapada de un día

Bolívar se encuentra en el centro de la Provincia y suele funcionar como punto de referencia para visitantes de localidades vecinas. Un evento que comienza a media tarde permite organizar el viaje durante la mañana, recorrer parte de la ciudad y después acercarse al festival.

El Centro Cívico y los espacios públicos cercanos concentran buena parte de la actividad urbana, por lo que el recital puede combinarse con gastronomía y paseos sin necesidad de recorrer grandes distancias.

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Un fin de semana con mucha actividad en la Provincia

Bolívar Fest coincidirá con otras celebraciones importantes del fin de semana del 19 y 20 de septiembre. La Fiesta Provincial de la Pastafrola en La Luisa y el aniversario de Laprida son apenas dos ejemplos de una agenda que se extiende por distintos puntos bonaerenses.

Eso abre la posibilidad de elegir entre gastronomía, tradición o recitales según la zona y el tipo de salida buscada. En el caso de Bolívar, el diferencial será claramente la música en vivo y una grilla concentrada en artistas populares.

Los datos para agendar

Dato Información Fecha Domingo 20 de septiembre Horario Desde las 16:00 Lugar Centro Cívico de San Carlos de Bolívar Artistas Q’ Lokura, Banda XXI, Jean Carlos y Me Dicen Fideo Entradas Venta a través de Entrada Uno

Con una grilla fuerte y varias horas de recitales, Bolívar Fest se suma así a un fin de semana especialmente cargado de propuestas en la Provincia de Buenos Aires.