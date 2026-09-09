Una estación de ferrocarril, un paseo de productores y actividades para conocer la vida de los pueblos: San Francisco de Bellocq, en el partido bonaerense de Tres Arroyos, prepara una nueva edición de su Fiesta del Turismo Rural. La propuesta combina una salida en familia con recorridos y espacios para descubrir la identidad de la región.

La cita amplía la agenda de septiembre más allá de las fiestas de asado, salame y galleta de campo de este fin de semana. Bellocq tendrá su encuentro durante el fin de semana siguiente, justo antes del comienzo de la primavera.

Cuándo y dónde será la Fiesta del Turismo Rural 2026

La agenda oficial de Turismo de Tres Arroyos confirmó la tercera edición para el sábado 19 y el domingo 20 de septiembre, en el Predio La Estación, de San Francisco de Bellocq.

Para organizar la visita Información confirmada Fechas 19 y 20 de septiembre de 2026 Localidad San Francisco de Bellocq, partido de Tres Arroyos Sede Predio La Estación Edición 3ª Fiesta del Turismo Rural

Qué actividades están anunciadas

El programa adelantado por el municipio incluye opciones para recorrer el predio, conocer emprendimientos y participar de actividades vinculadas con el turismo rural:

Visitas guiadas y talleres.

Espectáculos para toda la familia.

Paseo de artesanos y emprendedores.

Carros gastronómicos y stands institucionales.

Conferencias sobre turismo rural.

Una parada para conocer el lado rural de Tres Arroyos

El portal turístico de Bellocq destaca entre sus paseos la estación ferroviaria, la capilla Nuestra Señora de Lourdes y el Monumento a la Madre. Son referencias para ampliar el recorrido por la localidad, además de las propuestas específicas de la fiesta.

Bellocq también integra, junto con Orense y Copetonas, el corredor de la Ruta Provincial 72 que el municipio viene promoviendo como circuito turístico. Para quienes planean quedarse más de un día, ese recorrido permite pensar la visita dentro de una salida por el distrito.

Qué falta confirmar antes de viajar

El anuncio consultado no detalla horarios de apertura ni informa el valor de entrada o si el acceso será gratuito. Tampoco publica todavía una grilla de artistas. Esos datos deben verificarse en las próximas comunicaciones de Turismo antes de organizar la salida.

Para consultas, la Dirección de Turismo informa el (02983) 458996. Conviene confirmar la programación y, si vas a pasar la noche, la disponibilidad de alojamiento: tener definidas las fechas de la fiesta no equivale a contar con una reserva.