Una fiesta bonaerense dedicada a la pastafrola vuelve este fin de semana con entrada gratuita

Una pequeña localidad bonaerense volverá a transformarse este fin de semana por una fiesta que tiene como protagonista a uno de los clásicos de la mesa argentina: la pastafrola. Serán dos jornadas con entrada gratuita, concurso, gastronomía, artesanos, emprendedores y música en vivo.

La propuesta aparece justo cuando el calendario de fiestas populares de septiembre entra en uno de sus fines de semana más cargados. Para quienes buscan una salida distinta sin necesidad de ir a los destinos turísticos tradicionales, puede convertirse en una escapada ideal de uno o dos días.

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La Luisa celebra la 11° Fiesta Provincial de la Pastafrola

La cita será en La Luisa, localidad del partido de Capitán Sarmiento, el sábado 19 y domingo 20 de septiembre. La 11° Fiesta Provincial de la Pastafrola comenzará desde las 11:00 en el predio del Club Unión Labradores.

La entrada será libre y gratuita, uno de los puntos que vuelve especialmente atractiva la propuesta para familias y grupos que quieran organizar una escapada de bajo costo.

La Fiesta Provincial de la Pastafrola combina gastronomía, artesanos, emprendedores y música en vivo.

El concurso para elegir la mejor pastafrola

Uno de los momentos centrales será el tradicional concurso de pastafrolas. Las elaboraciones participantes serán evaluadas por un jurado y se reconocerá a los primeros puestos, en una competencia que busca poner en valor recetas caseras y sabores típicos.

La fiesta nació justamente alrededor de ese producto y, con el tiempo, fue creciendo hasta convertirse en un encuentro gastronómico y cultural de referencia para la zona.

Qué habrá durante los dos días

Además del concurso, el predio contará con:

Patio gastronómico con distintas propuestas de comida.

con distintas propuestas de comida. Artesanos y emprendedores de la región.

de la región. Espectáculos musicales en vivo durante las jornadas.

durante las jornadas. Actividades pensadas para disfrutar en familia.

El formato permite permanecer varias horas en el lugar y recorrer la fiesta con tranquilidad, algo que suele ser parte del atractivo de las celebraciones en pueblos bonaerenses.

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Por qué La Luisa puede ser una escapada diferente

La Luisa conserva el perfil de una localidad rural y tranquila, rodeada de campos y con una escala muy distinta a la de las grandes ciudades. Durante la fiesta, ese paisaje se combina con el movimiento de visitantes, puestos y espectáculos.

Quienes quieran extender la salida también pueden recorrer Capitán Sarmiento y otros puntos del distrito. El Parque Natural local, con sectores arbolados, espacios para picnic y áreas de recreación, suele aparecer entre las opciones para completar una jornada en la zona.

Cuándo y dónde es la Fiesta de la Pastafrola

Dato Información Fecha 19 y 20 de septiembre de 2026 Horario Desde las 11:00 Lugar Club Unión Labradores de La Luisa Partido Capitán Sarmiento Entrada Libre y gratuita

La actividad figura en la agenda de fiestas populares bonaerenses del fin de semana y también fue declarada de interés legislativo. Con gastronomía, música y una entrada sin costo, La Luisa se prepara para convertirse en uno de los puntos de escapada más particulares del próximo fin de semana.