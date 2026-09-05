Banco provincia habilitó 12 cuotas sin interés para viajar en micro: cómo aprovecharlas hasta diciembre

Quienes estén planificando una escapada o un viaje para los próximos meses tienen un nuevo beneficio de Banco Provincia que puede modificar bastante la forma de pagar los pasajes. Desde septiembre se habilitó financiación en cuotas sin interés para ómnibus de larga distancia.

La promoción no está limitada a un fin de semana ni a una fecha turística determinada. Puede utilizarse todos los días y continuará vigente hasta fines de diciembre, lo que incluye viajes de primavera y parte de la planificación de las vacaciones de verano.

También existe una particularidad importante: las tarjetas pueden utilizarse físicamente o desde Cuenta DNI, aunque esto último no significa que el beneficio se obtenga pagando con dinero disponible en la billetera.

Cómo funcionan las 12 cuotas sin interés de Banco Provincia

La promoción permite comprar pasajes de ómnibus de larga distancia en 12 cuotas fijas sin interés utilizando tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por Banco Provincia.

Condición Beneficio Financiación 12 cuotas sin interés Vigencia 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2026 Días disponibles Todos los días Tarjetas Visa y Mastercard Banco Provincia Ámbito Provincia de Buenos Aires y CABA CFTNA 0,00%

Las condiciones completas y los comercios participantes pueden verificarse en la página oficial de ómnibus de larga distancia de Banco Provincia.

La financiación puede resultar especialmente útil para combinarla con algunas de las escapadas económicas a pueblos de la Provincia de Buenos Aires, sobre todo para quienes prefieren no viajar en auto.

La promoción puede facilitar la financiación de viajes y escapadas durante la primavera y los últimos meses de 2026.

Cuánto queda cada cuota según el precio del pasaje

Al no existir interés financiero dentro de la promoción, el monto se divide en doce pagos iguales.

Compra total 12 cuotas de $120.000 $10.000 $180.000 $15.000 $240.000 $20.000 $360.000 $30.000 $480.000 $40.000

Banco Provincia utiliza oficialmente como ejemplo una compra de $120.000 dividida en doce cuotas de $10.000.

Naturalmente, la operación continúa dependiendo del límite disponible de la tarjeta y de que la empresa o comercio se encuentre adherido.

Cómo se usa desde Cuenta DNI

Este punto merece una aclaración porque puede confundirse con las promociones tradicionales de la billetera.

La financiación corresponde a las tarjetas de crédito Visa o Mastercard de Banco Provincia. Esas tarjetas pueden estar digitalizadas dentro de Cuenta DNI y utilizarse mediante QR o tecnología sin contacto cuando la operación está habilitada.

No se trata de pagar con el saldo de la cuenta y recibir un reintegro.

Banco Provincia establece además que el pago mediante NFC se valida únicamente para tarjetas Visa crédito y dispositivos Android en las condiciones de esta promoción.

Qué pasa con los descuentos habituales de Cuenta DNI

La financiación de ómnibus no es acumulable con otras promociones, según las condiciones oficiales.

Esto significa que conviene diferenciar las compras de pasajes de las promociones de cercanía, gastronomía o beneficios especiales que funcionan con reintegros.

Para organizar el resto de los gastos del mes se puede consultar qué descuentos de Cuenta DNI están vigentes en septiembre y cuáles son sus topes.

Hasta cuándo se pueden comprar los pasajes en 12 cuotas

La promoción comenzó el 1 de septiembre y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

El plazo resulta especialmente interesante porque permite financiar compras realizadas durante los próximos cuatro meses. Lo que determina el beneficio es la fecha y modalidad de la operación, además de que la empresa esté adherida.

Por eso, antes de confirmar un pasaje conviene revisar dos cosas: que la empresa figure entre las participantes y que al momento del pago aparezcan efectivamente las 12 cuotas sin interés.

Para un grupo familiar que necesita comprar varios pasajes juntos, dividir el gasto durante un año sin costo financiero puede representar una diferencia importante en el presupuesto. La promoción estará disponible todos los días hasta el último día de diciembre.