Los Palmeras y Natalie Pérez llegan a una ciudad bonaerense para un festejo gratuito este fin de semana

Una ciudad de la Provincia celebra su aniversario con dos jornadas de fiesta popular. Habrá desfile, fogones, artesanos y un cierre con Natalie Pérez y Los Palmeras, todo con entrada gratuita.

Por Ignacio Hernández
Los palmeras y natalie pérez llegan a una ciudad bonaerense para un festejo gratuito este fin de semana

Una ciudad bonaerense prepara un fin de semana de festejos gratuitos con desfile, fogones, artesanos, música y dos artistas de alcance nacional. El cierre tendrá como protagonistas a Natalie Pérez y Los Palmeras, en una celebración que busca atraer visitantes de toda la región.

La propuesta se realizará durante dos jornadas y coincide con uno de los fines de semana con mayor movimiento de fiestas y eventos en el interior de la Provincia. La entrada será libre y gratuita, por lo que aparece como una alternativa fuerte para organizar una escapada.

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Laprida celebra su 137° aniversario con una gran fiesta popular

La ciudad de Laprida conmemora este año su 137° aniversario. Si bien la fecha oficial es el 16 de septiembre, los festejos centrales fueron trasladados al sábado 19 y domingo 20 para facilitar la participación de vecinos y visitantes.

Las actividades tendrán como escenario principal el Parque del Bicentenario, ubicado en avenida Pereyra y 25 de Mayo.

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El cierre del aniversario de Laprida tendrá shows de Natalie Pérez y Los Palmeras.

Qué habrá el sábado 19

La celebración comenzará el sábado desde el mediodía con la Peña del Aniversario. Durante la tarde habrá propuestas musicales, danza, artistas locales y regionales y actividades para las familias.

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La jornada tendrá además espacios vinculados a la tradición local y cerrará con un baile campero, uno de los componentes que le da a la fiesta un perfil bien bonaerense.

El domingo habrá desfile y dos shows nacionales

El domingo 20 se realizará el acto protocolar con instituciones de la ciudad y luego llegará uno de los momentos más esperados: el desfile institucional.

Después continuarán los fogones, stands, artesanías y espectáculos. La programación oficial anticipa un cierre musical de alto impacto con Natalie Pérez y Los Palmeras, que pondrán el broche final a los festejos.

La presencia de Los Palmeras suma además un atractivo especial para quienes disfrutan de la cumbia santafesina y buscan combinar una salida por el interior bonaerense con un recital gratuito.

Una fiesta pensada también para atraer visitantes

El municipio viene impulsando el aniversario como un evento con proyección regional. La intención es que la celebración genere movimiento turístico y comercial, y que quienes lleguen desde otras localidades puedan recorrer la ciudad además de participar de los festejos.

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La propuesta incluye espacios para comer, recorrer puestos y permanecer durante gran parte del día, por lo que puede organizarse como una escapada completa.

Ver también: Fiestas en la Provincia: el mapa de eventos y escapadas para septiembre.

Cuándo es el aniversario de Laprida

FechaActividad principal
Sábado 19Peña, música, danza y baile campero
Domingo 20Acto, desfile, fogones y shows
CierreNatalie Pérez y Los Palmeras
LugarParque del Bicentenario
EntradaLibre y gratuita

Con dos días de actividades y artistas nacionales para el cierre, el aniversario de Laprida se perfila como uno de los eventos gratuitos más fuertes del fin de semana en el sudoeste de la Provincia de Buenos Aires.

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